La Bati-War League impulsa la escena competitiva local de Street Fighter 6

Los acertijos uno de los 8 equipos de la Bati-War Leagu (BWL). ( FUENTE EXTERNA )

La escena local de Street Fighter 6 da un paso firme hacia la organización competitiva con la llegada de la Bati-War League, una liga estructurada que reúne a ocho equipos y adopta un formato inspirado en la Street Fighter League oficial, apostando por la constancia, la estrategia colectiva y el desarrollo del talento competitivo local.

La liga se disputará bajo un sistema de round robin doble, en el que cada equipo se enfrentará dos veces a todos sus rivales —como local y visitante— para un total de 56 enfrentamientos distribuidos en 14 rondas, garantizando igualdad de condiciones y un seguimiento continuo del rendimiento de cada escuadra.

La Bati-War League contará con la producción general de Jorge Peguero y la conducción del evento a cargo de Monlosofia Tolentino, quienes encabezarán las transmisiones todos los lunes y miércoles a las 9:00 de la noche, a partir del lunes 19 de enero, permitiendo un seguimiento constante del torneo y asegurando su vigencia informativa. Los enfrentamientos podrán verse en directo a través del canal de YouTube.

En la competencia participan los equipos Los Bromas, Los Banes, Los Acertijos, Los Espantapájaros, Los Pingüinos, Los Ra´s al Ghul, Los Freezers y Los Doble Cara, cada uno integrado por cuatro jugadores oficiales. En cada enfrentamiento se alinearán tres titulares, quedando un jugador de reserva disponible exclusivamente para desempates.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/whatsapp-image-2026-01-13-at-11526-pm-2-43c747c7.jpeg La Bati-War League marca un nuevo capítulo competitivo para Street Fighter 6, reuniendo a ocho equipos en un formato de liga estructurado y estratégico. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/whatsapp-image-2026-01-13-at-11526-pm-1-fb1775e8.jpeg Ocho equipos, 14 rondas y 56 enfrentamientos dan forma a la Bati-War League, una apuesta por el crecimiento organizado del Street Fighter 6 local. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/whatsapp-image-2026-01-13-at-11526-pm-cbffc7e8.jpeg La escena dominicana de Street Fighter 6 se fortalece con la Bati-War League, un torneo que combina estrategia colectiva, constancia y visión de liga. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Los Team Battle

Cada Team Battle se compone de tres combates: dos al mejor de tres rounds y un duelo principal al mejor de cinco, con un sistema de puntuación que puede alcanzar hasta 40 puntos por enfrentamiento. En caso de empate, el ganador se definirá mediante un combate adicional entre los jugadores de reserva, reforzando el componente táctico del torneo.

Uno de los elementos más estratégicos de la liga es la regla de localía, que permite al equipo local decidir el orden y los personajes de sus jugadores luego de conocer la alineación del visitante, una dinámica que añade profundidad competitiva sin comprometer el equilibrio general del certamen.

La clasificación se definirá por la cantidad de enfrentamientos ganados, los resultados directos y la diferencia de puntos, con la posibilidad de disputar playoffs entre los cuatro mejores equipos al cierre de la fase regular.

Con este formato, la Bati-War League se posiciona como una vitrina clave para el crecimiento de la escena dominicana de Street Fighter, demostrando que el talento local también puede competir con estructura, disciplina y visión de liga.