Tribunal dispone levantamiento de embargo contra Comité Olímpico Dominicano

El juez Miguel Ángel Díaz Villalona falló a favor del levantamiento del embargo interpuesto contra el Comité Olímpico Dominicano (COD) por cuatro federaciones deportivas que habían sido previamente suspendidas por ese organismo.

En el dispositivo, dado a conocer este lunes, Díaz Villalona, presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, acogió como buena y válida la demanda en referimiento sobre el levantamiento de embargo retentivo y la declaración de litigación temeraria presentada por el COD contra las federaciones Dominicanas de Esgrima, Pentatlón Moderno, Surfing y Tiro.

La ordenanza dispone, además, el levantamiento del embargo retentivo trabado el 21 de noviembre de 2025 y ordena al Banco de Reservas y al Banco Popular Dominicano entregar al Comité Olímpico Dominicano los valores o bienes de su propiedad que hayan sido retenidos como consecuencia de dicho embargo, ahora dejado sin efecto por decisión judicial.

El COD, que preside Garibaldy Bautista, podrá ahora manejar las selecciones de esos deportes.