Nuevos integrantes Confederación deportiva FFAA. Y PN. toman posesión

Los nuevos integrantes del comité ejecutivo de la Confederación deportiva de las FFAA. y PN. toma juramento. ( FUENTE EXTERNA )

Con la toma del juramento de rigor por el general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD. , presidente del Consejo Directivo de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se realizó el posicionamiento de los nuevos integrantes de este organismo.

Con un llamado a que sean fieles guardianes de los estatutos de esta institución deportiva, el general Mora Hernández, instaló el nuevo comité ejecutivo.

El contralmirante Juan Cándido Peña Ogando, ARD., fue nombrado como vice-presidente; el coronel paracaidista Luis D. García Cordero, FARD., secretario general y el coronel Yulis Gabriel Mercedes Reyes, PN., fungirá como tesorero.

Los vocales

El consejo directivo tendrá también cuatro vocales: el teniente coronel Juan Elpidio Vargas Vargas, ERD., el capitán de corbeta Ángel Antonio Quezada Rojas, ARD., el coronel abogado Miguel Ángel Ramos Brito, FARD., y el mayor Wilson Cabrera Inoa, PN.

El capitán paracaidista Simón S. Lizardo Roa, FARD., encargado técnico y el primer teniente médico Silvano Gonell Alcántara, ERD., la primer teniente María Altagracia García Cáceres, ERD., encargada de protocolo, mientras que el asimilado militar periodista Julio Valdez, tendrá bajo su responsabilidad la prensa y medios de comunicación.

El consejo directivo de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estará al frente del organismo por un periodo de un año.