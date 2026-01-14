Fuego deportivo 55 Juegos FFAA. y PN. llegan a la Armada y Fuerza Aérea

El contralmirante Wilson Heredia Santos, director de deportes de la Armada de la República Dominicana entrega la antorcha del Fuego Deportivo de los Juegos Militares en la Base Naval 27 de febrero. ( FUENTE EXTERNA )

Prosiguiendo con el recorrido de la antorcha de los 55 Juegos de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en esta oportunidad el Fuego Deportivo llegó a la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana.

A primera hora de la mañana de este miércoles 14, el Vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, ARD., Comandante General de la Armada de República Dominicana, recibió a la comitiva de los juegos para el acto correspondiente a su llegada a la Base Naval 27 de Febrero de San Souci.

El general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD., Presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el también general de brigada Piloto Euler E. Sierra Pérez, FARD, Presidente del Comité Organizador, entregaron la antorcha con el fuego deportivo al Vicealmirante Crisóstomo Martínez para el acto.

La plana mayor de la Armada estuvo presente en la actividad y luego del acto protocolar los atletas de esta entidad recorrieron diferentes áreas de la base para posteriormente iniciarse el traslado a la Base Aérea de San Isidro.

Antorcha llega San Isidro

El Mayor General Floreal T. Suárez Martínez, FARD., Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto a su plana mayor, recibieron el fuego deportivo pasado el mediodía de hoy.

Con entusiasmo los campeones de la pasada versión, recibieron la llegada de la comitiva que entregó la antorcha al Comandante Suárez Martínez que a su vez la pasó al director de deportes de la FARD y él seguidamente a los atletas de la institución para hacer el recorrido.

La antorcha pernoctará hasta el jueves en la mañana, cuando salga a la Policía Nacional.