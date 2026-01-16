Inefi celebra misa en conmemoración de su 28 aniversario

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, Alberto Rodríguez Mella, junto a profesores y alumnos de la Escuela General Antonio Duvergé, luego de concluida la misa en acción de gracia del INEFI en la parroquia Cristo Salvador, en el sector Honduras, de esta capital. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) celebró este viernes una misa en conmemoración de su 28 aniversario, como parte de las actividades institucionales que cada año realiza la entidad.

La ceremonia fue encabezada por su director ejecutivo, Alberto Rodríguez Mella, quien expresó su agradecimiento a Dios y a los colaboradores por los logros alcanzados durante los tres años de su gestión.

La eucaristía fue oficiada por el padre Andrés Tapia de la Rosa, en la parroquia Cristo Salvador, del sector Honduras.

"El esfuerzo institucional se enmarca en la visión de gobierno del presidente Luis Abinader, quien ha colocado a la educación, la juventud y el desarrollo integral de nuestra gente como prioridades nacionales", expresó Rodríguez.

Agregó que desde la institución se continúa trabajando con empeño y compromiso para respaldar esa visión, al tiempo que reconoció el esfuerzo físico y moral de los técnicos, docentes y colaboradores de la institución, así como de toda la familia de la educación física a nivel nacional.

"Hoy nos reunimos en este espacio de fe para dar gracias a Dios por un año más de vida institucional del Inefi, y lo hacemos con el corazón lleno de gratitud, reflexión y compromiso renovado", manifestó.

Ante la presencia de autoridades civiles y militares, el director ejecutivo resaltó que se ha asumido con responsabilidad y vocación de servicio el reto de fortalecer la educación física y el deporte escolar como herramientas de transformación social.

"Creemos firmemente que el deporte no solo forma atletas, sino mejores ciudadanos: jóvenes con valores, disciplina, respeto y sentido de pertenencia", puntualizó.

Rodríguez Mella reconoció además que los avances alcanzados en este período son el reflejo de una gestión que apuesta al trabajo en equipo, la planificación y el servicio público con sentido humano.

"Seguimos enfocados en consolidar proyectos que fortalezcan el deporte escolar en todo el país, convencidos de que invertir en nuestros estudiantes es invertir en el futuro de la República Dominicana", afirmó.

Historia de la institución

El Instituto Nacional de Educación Física fue creado mediante la Ley No. 33-98, del 16 de enero de 1998, como órgano descentralizado del Sistema Educativo Dominicano, adscrito a la entonces Secretaría de Estado de Educación (SEE), en sustitución de la antigua Dirección General de Educación Física Escolar.

La historia del Inefi se remonta al año 1912, cuando se nombraron los primeros profesores de Educación Física Escolar. En 1929, el gobierno dominicano designó al primer director general de Educación Física y Deportes.

En 1959, mediante la Ley No. 5133, fue creada la Dirección General de Educación Física Escolar, dependiente de la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, hoy Ministerio de Educación (Minerd).

Esta entidad tenía como objetivo principal fomentar, organizar y supervisar la práctica de la educación física en las escuelas del país, así como la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas escolares.

En enero de 1975, con la aplicación de la Ley No. 97 de 1974, que creó la Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación (hoy Ministerio de Deportes), la Dirección General de Educación Física Escolar pasó a formar parte de dicha institución.

Sin embargo, en enero de 1978, mediante el Decreto No. 3235, fue integrada nuevamente a la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos.