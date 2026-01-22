Leones superan susto en el primer juego de la final y derrotan a Toros 7-6

Junior Lake es felicitado en el plato luego de anotar una de las cinco carreras del octavo rojo que los llevó a un triunfo 7-6 sobre los Toros del Este. ( CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO )

Un regreso inesperado. Quizás por eso les llaman los "Duros de matar".

Cuando todo parecía que el juego se le iba, los Leones del Escogido realizaron un rally de cinco vueltas y así arrebatarle a los Toros del Este lo que lucía una victoria inminente que pasó a ser un triunfo escarlata siete carreras por seis en el primer juego de la serie final 2026.

Fue de película, varios fanáticos rojos ya se habían marchado del cine, bueno del Estadio Quisqueya.

El segundo partido de esta serie se muda al Estadio Francisco Micheli, hogar de los Toros (7:30 p.m.).

Así se ponen 1-0 en la final programada a un 7-4.

Franchy Cordero conectó un elevado de sacrificio y trajo la carrera de la ventaja en un inning de cinco anotaciones ante un inefectivo Jean Carlos Mejía, que recibió el partido 6-2, pero solo pudo lograr un out en un octavo escarlata que sofocó así el "Torolío".

15

Lanzadores se utilizaron en el partido, nueve por los Leones del Escogido.

Antes que Cordero Alcides Escobar disparó un sencillo en 0-1 ante Mejía en conteo de 0-1 que trajo las del empate 6-6 anotadas por Sócrates Brito y Junior Lake.

Fue necesario traer a Joe Corbett, quien permitió el elevado de sacrificio de Cordero, una vuelta cargada a Mejía.

Los Azucareros estuvieron a seis outs de anotarse la victoria, pero hacía falta más para sacar el triunfo; falló una de sus estrellas del relevo.

El inicio de la final se hizo esperar tras dos postergaciones debido a la lluvia.

Ganó Aneurys Zabala (1-0), salvó Stephen Nogosek (1) y perdió Mejía.

Los romanenses terminaron la semifinal con una racha de cinco triunfos y fueron frenados ayer.

El abridor rojo Travis Lakins se complicó pese a recibir una ventaja temprana en el juego.

Los Leones marcaron el ritmo en la parte baja del primer capítulo con dos anotaciones. Un sencillo de Junior Lake remolcó al bienvenido Héctor Rodríguez, ausente en la semifinal.

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Toros 0 3 2 0 0 0 0 1 0 6 11 0 Escogido 2 0 0 0 0 0 0 5 0 7 9 2

Un lanzamiento desviado de Enny Romero y un balk permitieron a Lake adelantar a los Leones 2-0.

Los Toros no tardaron en responder con el empate en la alta del segundo con un jonrón de Eddie Rosario que remolcó a Eloy Jiménez, quien abrió la entrada con doble.

Lakins golpeó a Yairo Muñoz y boleó a Jeimer Candelario por lo que así terminó su labor, reemplazado por Derek West. Onix Vega dio sencillo y se llenaron las bases.

Después de un out, un boleto a Eric Filia trajo la tercera romanense en un inning que pudo ser más grande, pero Sergio Alcántara falló con batazo de doble matanza.

Dos más llegaron para los Azucareros en el tercero, ahora ante Grant Gavin, gracias a dobles consecutivos de Bryan de la Cruz y el segundo de Jiménez; después de un out Muñoz puso el 5-2 con un globito detrás de la inicial.

A falta de ocho outs, pero...

De ahí en adelante el pitcheo de ambos equipos tomó el comando del partido y pese a algunas amenazas en el sexto y séptimo, los lanzadores sortearon la situación, hasta que en el octavo Sergio Alcántara puso el juego 6-2 con un sencillo remolcador.

Jhan Maríñez tiró un séptimo en blanco de un hit y así el partido cayó en terreno de la pareja letal del pitcheo en esta postemporada, pero Mejía falló en contener la ofensiva escarlata.

Momentos del juego Primer pitcheo : Se registró a las 8: 31 p.m. Estaba para las 7:15, se movió para las 8:00 p.m. y luego a las 8:25 p.m.

Reconocimiento : Leones reconocieron al exgerente Moisés Alou antes del partido, fue clave para cuatro títulos rojos.

Lanzadores : En 3.0 entradas, los rojos usaron a cuatro

En el sexto : Leones tuvieron corredores en tercera y segunda tras 2 outs. Raimel Tapia falló con elevado al central.

Séptimo : Toros colocaron corredores en primera y tercera tras dos outs y Onix Vega falló con jugada forzada.

Segundo juego: Para hoy los Leones anuncian a José Urquidy y los Toros a Nabil Crismatt.

