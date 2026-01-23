Henríquez, Sebelén, García y Ortega triunfan en nacional de boliche

Los medallistas de las categorías juvenil, senior y super senior del Campeonato Nacional de Boliche, comparten con Francis Soto, presidente de la Febodom y Don Rolando Sebelén, inmortal del deporte dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

Los atletas Annie Henríquez, Rolando Antonio Sebelén, Rosanna García y Manuel Ortega, se coronaron campeones de sus respectivas categorías en el torneo nacional de boliche que se celebró en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

Ortega que derribó 2,506 pines en sus 12 juegos (208.83 de promedio) se quedó con los máximos honores en la categoría masculina juvenil U-21, la medalla de plata la obtuvo Ernesto Henríquez con un promedio de 188.08 y el bronce correspondió a Diego Campusano con 2,250 pines para un promedio de 187.5.

En la rama femenina, Rosalía Guzmán terminó con 2,324 pines derribados para llevarse la medalla de oro; la plata correspondió a Layla Dhawara con 2,276 y el bronce se lo llevó Avril Mejía que terminó con 2,202.

Sebelén y Henríquez en senior

Rolando Antonio Sebelén fue el mejor jugador del fin de semana y se quedó con la medalla de oro en la categoría senior masculina con 2,570 pines derribados para 214.17 de promedio; la plata correspondió hermano Rolando Raffy que derribó 2,272 pines y el bronce se fue con Guillermo Collado que terminó con 2,328.

En la rama femenina, la campeona fue Annie Henríquez que derribó 2,202 pines; la plata fue Lisbeth Palacios con 2,219 y el bronce se lo llevó Indhira Lora con 2,031 pines derribados.

García y Pérez en super senior

La categoría super senior fue ganada por Rosanna García que terminó con 2,033 pines derribados; la plata correspondió a Olivia Linares con 1,798 y el bronce se lo quedó Flavia Roca con 1,760.

En la rama masculina, Agustín Pérez fue el mejor con 2,323 pines derribados; la plata correspondió a José Hatchett con 2,217 y el bronce se lo llevó Abundio Jaime que terminó con 1,943.

La premiación fue realizada por Francis Soto, presidente de la Febodom, junto a Don Rolando Sebelén, inmortal del deporte en la disciplina del boliche.

La actividad en el campeonato nacional continúa el fin de semana del 31 de enero y el 1ero de febrero con la competencia de la categoría élite y A.

La justa deportiva es organizada por la Federación Dominicana de Boliche (Febodom).