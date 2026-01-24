Dan apertura a Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

Momento del encendido del fuego deportivo de los Juegos Deportivos Militares en su edición 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La versión 55 de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dedicados al mayor general (r) Iván Aquiles Hernández Oleaga, ERD., fueron inaugurados la tarde de este viernes 23 de enero, en un acto celebrado en la Caseta de Ceremonia, mayor general (r) Osvaldo Cepeda y Cepeda, FARD.

Bajo la bendición del Todopoderoso, con aguaceros intermitentes, el presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD., pidió el permiso correspondiente al mayor general Delio Colón Rosario, ERD., inspector de las FF. AA., quien representó al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD.

El presidente del Comité Organizador, general de brigada Euler Sierra Pérez, FARD., tuvo a su cargo las palabras centrales del acto donde resaltó la unión, disciplina y la vocación deportiva de los miembros de los institutos castrenses del país.

Siempre con la amenaza de las lluvias el acto protocolar continuó con el juramento deportivo a cargo del segundo teniente Cristian Pinales, FARD.

En este mismo orden se procedió al encendido del fuego deportivo que estuvo a cargo de la cabo Santa Cotes Villa, FARD., que fue escoltada por atletas de las cuatro instituciones participantes.

El mayor general Colón Rosario, dejó oficialmente inaugurados estos juegos que se desarrollarán hasta el mes de mayo.

El evento, organizado cada año y que han sido bautizados como los Juegos Nacionales de alta competición, debido a la gran calidad de los atletas que en ellos participan, se desarrollarán en diferentes instalaciones deportivas de todo el territorio nacional.

En los Juegos Deportivos Militares y de la Policía, accionan más de 2,900 atletas, técnicos, entrenadores, jueces y delegados. Se compite en 30 disciplinas deportivas

En el acto estuvieron presentes: el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, el Vicealmirante Juan Bautista Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada de República Dominicana y el mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez, FARD, comandante de la Fuerza Aérea Dominicana.

El general Jacobo Mateo Moquete, representó al director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

También hicieron acto de presencia los mayores generales Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, viceministro de defensa para asuntos aéreos y espaciales y Rafael Vásquez Espínola, ERD., rector de la Universidad para la defensa (Unade).

Las disciplinas

En el evento se compite en las disciplinas de atletismo, ajedrez, baloncesto, balonmano, béisbol, boliche, boxeo, ciclismo de pista y de ruta, futbol, golf, levantamiento de pesas, judo, karate, lucha libre y greco, natación, softbol chata, molinete y académicos, taekwondo, tenis de mesa, tiro fusil y pistola, tiro fosa, entre otras.