Inefi impulsa el desarrollo del Sur con remozamiento de canchas y programas deportivos

Exhibición de judo realizada por el Instituto Nacional de Educación Física con su programa "Atletas con INEFI" en el Politécnico Doctor Federico Henríquez y Carvajal, en Barahona. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) realizó un operativo en Barahona, impactando a varios municipios de esta regional 01 con la entrega de canchas remozadas, utilería deportiva y una jornada del programa "Atletas con Inefi".

Se realizaron clínicas de baloncesto y charlas efectuadas en un acto formal celebrado en el Politécnico Doctor Federico Henríquez y Carvajal, de esta ciudad.

La actividad fue encabezada por Alberto Rodríguez Mella, director ejecutivo del Inefi, quien destacó durante la jornada que el objetivo de la institución con estos proyectos es "dotar a los centros educativos y a las comunidades de la zona de espacios dignos para hacer deporte y sacar a la juventud de las calles.

La institución además busca brindar a los maestros de todo el país de las herramientas necesarias para poder desarrollar la educación física y el deporte escolar.

Como parte de la jornada realizada en la región Sur del país, el Inefi entregó utilería y nueve canchas remozadas en el municipio cabecera de Barahona, Tamayo, Independencia, Bahoruco y Neyba, instalaciones convertidas en espacios adecuados para la educación física y la práctica deportiva.

En otro orden, Rodríguez Mella aprovechó la ocasión para resaltar los logros del gimnasta local y campeón panamericano Audris Nin Reyes, integrante del programa "Atletas con Inefi", quien recibió una gran ovación de parte de todos los presentes en el acto.

Nin Reyes colaboró con las clínicas y charlas junto al exjugador de Grandes Ligas, Napoleón Calzado.

Los centros favorecidos

Entre los centros educativos favorecidos están el Profesora Lea Manuela Moreta y Profesor Juan Bosch, así como el Politécnico Federico Henríquez y Carvajal, Escuela Primaria Leonor Feltz, Escuela Básica Anaima Tejeda Chapman, Escuela Básica Adelcida Peña Méndez, Liceo Profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño y la Escuela Básica Apolinar Perdomo.

La clínica de baloncesto y las charlas estuvieron a cargo de varios deportistas destacados vinculados a la institución incluido el ex integrante de la selección nacional Alberto Ozuna y el dirigente Ruddy Martínez, quienes orientaron a los alumnos en los conversatorios motivacionales que concientizan a los estudiantes sobre la importancia de la práctica deportiva y la actividad física para su desarrollo integral.

Rodríguez Mella estuvo acompañado del subdirector de la institución, Elvis Duarte; la gobernadora y el alcalde del municipio de Barahona, Oneida Feliz y Milton Fernández, respectivamente; el senador Moisés Ayala, la directora regional de Educación 01, Wanda Ferrell Pérez; el asesor regional 01, Henry Feliz y el asesor regional de Neyba, José Pérez.