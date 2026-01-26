La Copa Internacional de Polo Femenino será el sábado

A la prueba se espera la participación de las principales atletas del área. ( FUENTE EXTERNA )

Puntacana Resort celebrará la tercera edición de la Copa Internacional de Polo Femenino en el Puntacana Polo Club el próximo sábado 31 de enero de 2026, a partir de las 3:00 de la tarde. Es un evento que continúa posicionándose como una de las principales citas del polo femenino en la región.

La competencia reunirá a destacadas jugadoras, invitados especiales, miembros de la comunidad ecuestre y amantes del deporte, en una jornada que conjuga alto nivel competitivo, tradición y un entorno exclusivo dentro de Puntacana Resort.

Esta tercera edición reafirma el compromiso del Puntacana Polo Club con el impulso del polo femenino y con la consolidación de este deporte como parte de la oferta deportiva y turística del destino.

Como parte del programa oficial, se realizará además un acto simbólico que marcará el inicio de la construcción de las nuevas canchas de polo, dando paso a una nueva etapa de crecimiento para el club. Este hito representa un avance significativo dentro del plan de expansión de sus instalaciones, orientado a fortalecer la práctica del polo y a responder al creciente interés de deportistas y visitantes.

La jornada se perfila como un punto de encuentro para personalidades, organizaciones, patrocinadores, medios de comunicación y la comunidad deportiva, en un ambiente que celebra tanto la competencia como la visión de futuro del Puntacana Polo Club.

Con la 3.ª Copa Internacional de Polo Femenino y el inicio de este nuevo proyecto, el Puntacana Polo Club continúa afianzando su rol como referente del polo en la región y como escenario clave para el desarrollo de este deporte en la República Dominicana.