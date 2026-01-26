×
La Copa Internacional de Polo Femenino será el sábado

El evento se disputará en el Puntacana Polo Club a partir de las 3:00 pm

    Expandir imagen
    La Copa Internacional de Polo Femenino será el sábado
    A la prueba se espera la participación de las principales atletas del área. (FUENTE EXTERNA)

    Puntacana Resort celebrará la tercera edición de la Copa Internacional de Polo Femenino en el Puntacana Polo Club el próximo sábado 31 de enero de 2026, a partir de las 3:00 de la tarde. Es un evento que continúa posicionándose como una de las principales citas del polo femenino en la región.

    La competencia reunirá a destacadas jugadoras, invitados especiales, miembros de la comunidad ecuestre y amantes del deporte, en una jornada que conjuga alto nivel competitivo, tradición y un entorno exclusivo dentro de Puntacana Resort.

    Esta tercera edición reafirma el compromiso del Puntacana Polo Club con el impulso del polo femenino y con la consolidación de este deporte como parte de la oferta deportiva y turística del destino.

    Como parte del programa oficial, se realizará además un acto simbólico que marcará el inicio de la construcción de las nuevas canchas de polo, dando paso a una nueva etapa de crecimiento para el club. Este hito representa un avance significativo dentro del plan de expansión de sus instalaciones, orientado a fortalecer la práctica del polo y a responder al creciente interés de deportistas y visitantes.

    La jornada se perfila como un punto de encuentro para personalidades, organizaciones, patrocinadores, medios de comunicación y la comunidad deportiva, en un ambiente que celebra tanto la competencia como la visión de futuro del Puntacana Polo Club.

    Con la 3.ª Copa Internacional de Polo Femenino y el inicio de este nuevo proyecto, el Puntacana Polo Club continúa afianzando su rol como referente del polo en la región y como escenario clave para el desarrollo de este deporte en la República Dominicana.

