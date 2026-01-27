Psicóloga deportiva, advierte importancia de cuidar la salud mental de los atletas

Ada Walkiria Cabrera Santana, en su sala de trabajo. ( FUENTE EXTERNA )

Ada Walkiria Cabrera Santana, sicóloga clínica y deportiva, advirtió sobre la importancia de cuidar la salud mental de los atletas, para así asegurar un óptimo rendimiento en su disciplina deportiva.

"Durante décadas, el entrenamiento de los atletas se ha enfocado casi exclusivamente en la preparación física, la técnica y la táctica. Sin embargo, la evidencia científica actual confirma que el rendimiento, la constancia y el bienestar emocional dependen, en gran medida, de la salud mental, un componente que, por mucho tiempo, fue subestimado", alertó Cabrera Santana, quien posee un máster en sicología deportiva.

En ese mismo tenor, la profesional explicó que, según la Asociación Americana de Psicología (APA), los factores psicológicos influyen de manera directa en la concentración, la toma de decisiones, la tolerancia al error y la capacidad de manejar la presión.

"Ignorar este componente no solo limita el rendimiento, sino que aumenta el riesgo de ansiedad, lesiones y abandono deportivo. Y es que la mente también se entrena, porque es el factor invisible que define el rendimiento deportivo y la salud emocional", afirmó.

La mente como órgano de rendimiento

En ese mismo orden, la sicóloga explicó que la mente no es un complemento del cuerpo, sí no que es su sistema de control.

"Estudios publicados en el Journal of Sports Sciences, señalan que los atletas que entrenan habilidades psicológicas como la autorregulación emocional, la visualización y el manejo del estrés, presentan mejor desempeño competitivo y mayor estabilidad emocional, que aquellos que solo entrenan el aspecto físico", informó.

"Además, -continuó explicando -investigaciones en psicología del deporte indican que el estrés crónico no manejado, puede reducir el rendimiento hasta en un 20–30 %, afectando la coordinación, la fuerza y la capacidad de reacción".

Aseguró también que un atleta mentalmente saturado, se equivoca más, se lesiona con mayor frecuencia y pierde disfrute por la actividad.

"Entrenar sin trabajar la mente es, en términos prácticos, entrenar de forma incompleta. Dos atletas pueden entrenar las mismas horas, seguir planes físicos similares y poseer un talento comparable, y aun así, obtener resultados completamente distintos. En muchos casos, la diferencia no está en el cuerpo, sino en la mente", afirmó.

Entrenadores y academias: aliados fundamentales

Cabrera Santana también explicó que el entrenador no solo forma atletas, sí no que forma personas, por lo tanto, busca realizar un trabajo integral.

"Investigaciones en psicología del deporte y pedagogía deportiva han demostrado que el estilo de liderazgo del entrenador, influye directamente en la autoestima, la motivación y la permanencia del atleta en la disciplina", destacó.

Es por tales razones que las academias que integran programas de apoyo psicológico muestran "una mayor adherencia al entrenamiento, menor tasa de abandono, mejor clima emocional y mejores resultados a mediano y largo plazo", afirmó.

Por último, la experta informó que, de acuerdo con estudios europeos y norteamericanos, los equipos que trabajan de forma interdisciplinaria (entrenador, médico, nutricionista y psicólogo) "logran mayor estabilidad emocional y rendimiento sostenido, incluso en contextos de alta presión".