Los Yankees adquieren a Ángel Chivilli desde los Rockies, a cambio de un prospecto

El lanzador Angel Chivilli #57 de los Colorado Rockies lanza contra los Dodgers de Los Ángeles en la sexta entrada en Coors Field el 26 de junio de 2025 en Denver, Colorado. ( MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

Los Yankees agregaron un proyecto de lanzamiento fuerte a su bullpen el miércoles, adquiriendo al lanzador derecho Ángel Chivilli de los Rockies a cambio del primera base de las Ligas Menores T.J. Rumfield.

Chivilli, de 23 años, comenzará a trabajar con el entrenador de lanzadores Matt Blake y el entrenador de bullpen Preston Claiborne tras registrar una efectividad de 6.18 en 90 1/3 entradas lanzadas en las Grandes Ligas con Colorado durante las últimas dos temporadas.

"Es un lanzador potente de 23 años con un conjunto de herramientas muy prometedor", dijo el gerente general Brian Cashman. "Tiene cierta flexibilidad, porque aún tiene opciones. Tiene un año de servicio y algo de experiencia.

Tiene una recta, un cambio y un slider tremendos. Creo que hay mucho que mejorar en ese aspecto". En 73 apariciones en las Grandes Ligas, Chivilli permitió 107 hits, con 71 ponches, 33 bases por bolas y 20 jonrones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/cashman-le-responde-a-a-rod-y-jeter-nunca-hago-el-line-up-483c4b1d-c8797955.jpg Brian Cashman es el gerente general de los Yankees desde 1998. (FUENTE EXTERNA.)

Proyección en el Bronx

A pesar de los resultados, los Yankees ven potencial. Chivilli lanza con fuerza y generó una tasa combinada de ponches del 43.5% en lanzamientos lentos y rompientes en 2025, lo que alimenta la creencia de la organización de que su rendimiento podría mejorar lejos del Coors Field, un estadio favorable para los bateadores.

"Creemos que hemos sumado un brazo de gran calidad a la gama de brazos de calidad que tenemos", dijo Cashman. "Como saben, nunca hay suficientes lanzadores".

La temporada pasada, Chivilli tuvo marca de 1-5 con una efectividad de 7.06 en 43 juegos con los Rockies. También jugó 10 relevos para Triple-A Albuquerque, con marca de 0-1 y una efectividad de 7.00.

En una decisión similar, los Yankees designaron al jardinero Michael Siani para asignación. Siani había sido reclamado de waivers por los Dodgers el 23 de enero.

Rumfield, por su parte, podría ser un factor clave en la primera base de los Rockies esta primavera, después de que el club prescindiera de Michael Toglia en noviembre.

