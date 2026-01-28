Ministerio de Deportes invertirá 26 millones de pesos en construcción de techado multiuso en La Ureña

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabeza el primer palazo, acompañado del alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio; la gobernadora de la provincia Santo Domigo, Lucresia Santana; entre otras autoridades y dirigentes. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, encabezó este miércoles el acto del primer picazo para la construcción del techado multiuso de la cancha del sector La Ureña, en Santo Domingo Este (SDE), una obra que tendrá una inversión de RD$26,248,214.78.

El proyecto, ejecutado por la institución rectora de las políticas deportivas del país, contempla una intervención de unos 1,100 metros cuadrados, con el propósito de dotar a la comunidad de un espacio moderno, seguro y funcional para el deporte y la recreación.

Durante el acto, Cruz resaltó la inversión que realiza el presidente de la República, Luis Abinader, en Santo Domingo Este, donde se construyen 12 instalaciones multiuso, incluida la de La Ureña, con un monto superior a los RD$300 millones.

"Con este tipo de obras, el presidente Abinader busca sembrar en cada una de estas comunidades un centro de convenciones, donde los residentes puedan articular sus discusiones, demandas y planificaciones", expresó el funcionario.

De su lado, el alcalde Dío Astacio agradeció al ministro por las gestiones realizadas para hacer posible esta obra en beneficio del sector La Ureña.

La nueva infraestructura contará con área de juegos, gradas, oficinas administrativas, baños mixtos, piso sintético, dos tableros profesionales certificados por la FIBA, pizarra digital, reloj de 24 segundos, instalaciones eléctricas adecuadas y cierre perimetral, garantizando condiciones óptimas para su uso.

El techado impactará de manera positiva en la cohesión social y el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes, al ofrecer espacios adecuados para la actividad física y la recreación sana.

La obra forma parte del plan de construcción y rehabilitación de infraestructuras deportivas que ejecuta el Ministerio de Deportes, alineado con las políticas públicas del Gobierno orientadas a fomentar el deporte, la inclusión y el bienestar comunitario.

En la actividad también participaron la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Lucrecia Santana; Robert Polanco, director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Proppeep); y los diputados Juan Rojas y Pedro Julio Alcántara.