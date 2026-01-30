×
INEFI
INEFI

Inefi remoza instalaciones deportivas en Miches

La institución continúa transformando la educación física escolar en todo el país

    Expandir imagen
    Inefi remoza instalaciones deportivas en Miches
    Alberto Rodríguez, director ejecutivo del INEFI, entrega utilería deportiva a centros educativos de la comunidad de Miches.
    (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) continúa impactando positivamente a las comunidades educativas del país, esta vez en el municipio de Miches, donde desarrolló una jornada integral orientada al fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar.

    Como parte de esta intervención, fueron renovadas cuatro canchas deportivas, se realizaron clínicas formativas de baloncesto y béisbol, y se entregó utilería deportiva, beneficiando a estudiantes, docentes y entrenadores, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para la práctica y el desarrollo del deporte escolar.

    El acto de entrega tuvo lugar en el Liceo en Artes Padre Daniel, escenario donde se reafirmó el compromiso institucional de garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para la actividad física y la formación integral de la niñez y la juventud.

    Una gran transformación

    Durante su discurso central, el director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez, destacó que estas acciones responden a una visión clara de transformación educativa a través del deporte.

    "Desde el Inefi creemos firmemente que la educación física y el deporte escolar son pilares fundamentales para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. No se trata solo de remozar canchas o entregar utilería, sino de crear oportunidades, fomentar valores y fortalecer el talento desde las aulas y las comunidades", expresó Rodríguez.

    • Asimismo, señaló que Miches forma parte del amplio plan de intervención que la institución ejecuta a nivel nacional, alineado con las políticas públicas que promueven una educación de calidad y una juventud más activa y saludable.
    "Seguiremos llegando a cada rincón del país, cumpliendo con nuestra misión de apoyar a las escuelas y de garantizar que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias para crecer, soñar y desarrollarse a través del deporte", puntualizó.

