Inefi remoza instalaciones deportivas en Miches

Alberto Rodríguez, director ejecutivo del INEFI, entrega utilería deportiva a centros educativos de la comunidad de Miches. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) continúa impactando positivamente a las comunidades educativas del país, esta vez en el municipio de Miches, donde desarrolló una jornada integral orientada al fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar.

Como parte de esta intervención, fueron renovadas cuatro canchas deportivas, se realizaron clínicas formativas de baloncesto y béisbol, y se entregó utilería deportiva, beneficiando a estudiantes, docentes y entrenadores, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para la práctica y el desarrollo del deporte escolar.

El acto de entrega tuvo lugar en el Liceo en Artes Padre Daniel, escenario donde se reafirmó el compromiso institucional de garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para la actividad física y la formación integral de la niñez y la juventud.

Una gran transformación

Durante su discurso central, el director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez, destacó que estas acciones responden a una visión clara de transformación educativa a través del deporte.

"Desde el Inefi creemos firmemente que la educación física y el deporte escolar son pilares fundamentales para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. No se trata solo de remozar canchas o entregar utilería, sino de crear oportunidades, fomentar valores y fortalecer el talento desde las aulas y las comunidades", expresó Rodríguez.

Asimismo, señaló que Miches forma parte del amplio plan de intervención que la institución ejecuta a nivel nacional, alineado con las políticas públicas que promueven una educación de calidad y una juventud más activa y saludable.

"Seguiremos llegando a cada rincón del país, cumpliendo con nuestra misión de apoyar a las escuelas y de garantizar que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias para crecer, soñar y desarrollarse a través del deporte", puntualizó.