INEFI

Inefi realizó jornada simultáneas en el Distrito Nacional y Santiago

Se abordaron temas enfocados en mejorar la calidad de la educación física y consolidar el desarrollo del deporte escolar dominicano.

    Expandir imagen
    Inefi realizó jornada simultáneas en el Distrito Nacional y Santiago
    Alberto Ozuna impartió una clínica de baloncesto. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) realizó tres actividades de manera simultánea, dos en el Distrito Nacional y una en Santiago

    En el Distrito Nacional, la dirección docente llevó a cabo una asamblea en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde participaron decenas de técnicos de educación física de todo el país.

    Durante el encuentro se abordaron temas de relevancia, enfocados en mejorar la calidad de la educación física y consolidar el desarrollo del deporte escolar dominicano.

    De manera paralela, en el Liceo Estados Unidos, ubicado próximo al Palacio Nacional, el ex selección nacional de baloncesto Alberto Ozuna y el ex jugador Daniel Cruz impartieron clínicas de baloncesto a los estudiantes del centro, compartiendo sus conocimientos y experiencias, y motivando a los jóvenes a continuar su formación deportiva.

    En el cibao

    Mientras tanto, en Santiago, bajo la coordinación de Ruperto Ruck, se desarrolló una jornada deportiva en el Centro Educativo Ana Josefa Jiménez. En esta actividad, la inmortal del tenis de mesa dominicano, Blanca Iris Alejo, ofreció clínicas a los estudiantes, quienes además recibieron utilería deportiva como parte del apoyo institucional.

    • El Inefi continúa su intensa agenda de trabajo a nivel nacional y culminará la semana con una gran actividad en el este del país.
    Tras la jornada realizada el pasado fin de semana en Barahona, el equipo del instituto se trasladó a Miches, para dar continuidad a los programas de impulso y masificación del deporte escolar.

