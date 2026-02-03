Inefi inaugura el primer Centro de Iniciación Deportiva
Con esta inauguración se promueve la estructura de escuelas abiertas y activas para la comunidad
El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) puso en funcionamiento el primer Centro de Iniciación Deportiva Comunitario de la República Dominicana, una iniciativa pionera en la organización del deporte escolar a nivel nacional.
En la actividad se entregó la remodelación integral del Club Rafael Barias, en el sector Villa Consuelo, infraestructura que colinda con la Escuela Básica República de Cuba y que, a partir de ahora, operará formalmente como parte del Proyecto Nacional de Clubes Deportivos Escolares impulsado por el Inefi.
Con este trabajo de remozamiento a la infraestructura se promueve la estructura de escuelas abiertas y activas para la comunidad.
La intervención incluyó la instalación de un nuevo tabloncillo para la práctica de baloncesto, voleibol y fútbol sala, así como la adecuación de tres salones especializados para el desarrollo de disciplinas clave del deporte escolar: un salón de combate para karate, judo y taekwondo; un salón de tenis de mesa; y un salón de ajedrez.
El director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez, destacó el carácter estratégico de esta iniciativa, al señalar que el proyecto busca integrar de manera real y estructurada el deporte al sistema educativo.
"Con este primer Club Escolar estamos dando un paso histórico: unir la escuela con una instalación deportiva funcional, organizada y dirigida por profesionales, para que el deporte forme parte del día a día de nuestros estudiantes, más allá de la clase de educación física", expresó Rodríguez.
El proyecto contará con la participación directa de reconocidas figuras del deporte dominicano, quienes estarán a cargo de las diferentes disciplinas. Entre ellos, la inmortal del deporte Ana Villanueva, quien impartirá karate; la también inmortal Blanca Iris Alejo, como instructora de tenis de mesa; y José Fortuna (Pancho), en baloncesto, entre otros destacados entrenadores.
Rodríguez explicó que el modelo de Clubes Deportivos Escolares permitirá ofrecer formación deportiva sistemática, acompañamiento técnico y espacios adecuados para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
"Este club no es solo una obra física; es un modelo que queremos replicar en todo el país. Aquí se conjugan infraestructura, entrenadores capacitados, disciplina y comunidad educativa, con el objetivo de formar ciudadanos a través del deporte", afirmó.
Como parte de la remodelación, el Inefi reparó en su totalidad la verja perimetral del club e instaló aires acondicionados en las áreas administrativas, garantizando mejores condiciones operativas y de seguridad.
Trayectoria deportiva
Glorias del deporte como Vinicio Muñoz, los hermanos José y Manuel Fortuna, Eulis Báez, Annerys Valdez y Priscila Rivera son producto del Club Rafael Barias de Villa Consuelo.
¿Qué es un Centro de Iniciación Deportiva Comunitario?
Es un espacio diseñado para que niños y jóvenes inicien la práctica deportiva de manera organizada y sistemática, contando con instalaciones adecuadas, entrenadores capacitados y la posibilidad de desarrollarse en diversas disciplinas.
Este modelo está vinculado directamente al entorno escolar y, a la vez, se mantiene abierto a la comunidad, promoviendo una participación amplia y estructurada en torno al deporte.
Su objetivo principal es fomentar desde temprana edad la disciplina, los valores y una vida saludable, al tiempo que permite la detección temprana de talentos deportivos y fortalece la integración comunitaria.
En este caso, se trata del primer centro en el país que articula formalmente la escuela, un club deportivo, entrenadores profesionales y la comunidad en un solo modelo organizado, marcando un precedente en el desarrollo del deporte formativo a nivel nacional.