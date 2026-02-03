Inefi inaugura el primer Centro de Iniciación Deportiva

Imagen panorámica de la cancha de baloncesto del Club Rafael Barias de Villa Consuelo. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) puso en funcionamiento el primer Centro de Iniciación Deportiva Comunitario de la República Dominicana, una iniciativa pionera en la organización del deporte escolar a nivel nacional.

En la actividad se entregó la remodelación integral del Club Rafael Barias, en el sector Villa Consuelo, infraestructura que colinda con la Escuela Básica República de Cuba y que, a partir de ahora, operará formalmente como parte del Proyecto Nacional de Clubes Deportivos Escolares impulsado por el Inefi.

Con este trabajo de remozamiento a la infraestructura se promueve la estructura de escuelas abiertas y activas para la comunidad.

La intervención incluyó la instalación de un nuevo tabloncillo para la práctica de baloncesto, voleibol y fútbol sala, así como la adecuación de tres salones especializados para el desarrollo de disciplinas clave del deporte escolar: un salón de combate para karate, judo y taekwondo; un salón de tenis de mesa; y un salón de ajedrez.

El director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez, destacó el carácter estratégico de esta iniciativa, al señalar que el proyecto busca integrar de manera real y estructurada el deporte al sistema educativo.

"Con este primer Club Escolar estamos dando un paso histórico: unir la escuela con una instalación deportiva funcional, organizada y dirigida por profesionales, para que el deporte forme parte del día a día de nuestros estudiantes, más allá de la clase de educación física", expresó Rodríguez.

El proyecto contará con la participación directa de reconocidas figuras del deporte dominicano, quienes estarán a cargo de las diferentes disciplinas. Entre ellos, la inmortal del deporte Ana Villanueva, quien impartirá karate; la también inmortal Blanca Iris Alejo, como instructora de tenis de mesa; y José Fortuna (Pancho), en baloncesto, entre otros destacados entrenadores.

Rodríguez explicó que el modelo de Clubes Deportivos Escolares permitirá ofrecer formación deportiva sistemática, acompañamiento técnico y espacios adecuados para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

"Este club no es solo una obra física; es un modelo que queremos replicar en todo el país. Aquí se conjugan infraestructura, entrenadores capacitados, disciplina y comunidad educativa, con el objetivo de formar ciudadanos a través del deporte", afirmó.

Como parte de la remodelación, el Inefi reparó en su totalidad la verja perimetral del club e instaló aires acondicionados en las áreas administrativas, garantizando mejores condiciones operativas y de seguridad.

Trayectoria deportiva

Glorias del deporte como Vinicio Muñoz, los hermanos José y Manuel Fortuna, Eulis Báez, Annerys Valdez y Priscila Rivera son producto del Club Rafael Barias de Villa Consuelo.

¿Qué es un Centro de Iniciación Deportiva Comunitario?

Es un espacio diseñado para que niños y jóvenes inicien la práctica deportiva de manera organizada y sistemática, contando con instalaciones adecuadas, entrenadores capacitados y la posibilidad de desarrollarse en diversas disciplinas.

Este modelo está vinculado directamente al entorno escolar y, a la vez, se mantiene abierto a la comunidad, promoviendo una participación amplia y estructurada en torno al deporte.

Su objetivo principal es fomentar desde temprana edad la disciplina, los valores y una vida saludable, al tiempo que permite la detección temprana de talentos deportivos y fortalece la integración comunitaria.

En este caso, se trata del primer centro en el país que articula formalmente la escuela, un club deportivo, entrenadores profesionales y la comunidad en un solo modelo organizado, marcando un precedente en el desarrollo del deporte formativo a nivel nacional.