Presidente Abinader entrega dos polideportivos a Puerto Plata por valor de 76 millones de pesos

El presidente Luis Abinader realiza el corte de la cinta. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este domingo dos polideportivos techados en esta provincia, construidos por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) con una inversión total de RD$76,036,851.71, destinados a fortalecer la práctica del baloncesto superior y otras disciplinas deportivas en la denominada Novia del Atlántico.

Las nuevas instalaciones corresponden a los clubes Gustavo Behall y Gregorio Luperón, cuyos recintos multiusos fueron entregados durante actos encabezados por el mandatario, acompañado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Las obras representan las instalaciones deportivas número 37 y 38 inauguradas durante la actual gestión de Cruz al frente del Miderec. Según explicó el ministro Cruz, el polideportivo del club Gustavo Behall fue construido con una inversión de RD$38,618,916.75, mientras que el del club Gregorio Luperón tuvo un costo de RD$37,417,934.96.

Durante el acto, Cruz destacó que la construcción de estas infraestructuras responde a demandas históricas del movimiento deportivo puertoplateño, particularmente de organizaciones vinculadas al baloncesto superior, el voleibol, el fútbol sala y otras disciplinas que se practican de forma activa en la provincia.

Las instalaciones cuentan con techado en estructura metálica, gradas con asientos, oficinas administrativas con baños, vestidores para atletas, tabloncillo de madera de maple con certificación FIBA en el área de juego, tableros homologados por la federación internacional, pizarra electrónica, reloj deportivo y sistema eléctrico completo.

El presidente Abinader y los funcionarios gubernamentales estuvieron acompañados por el ministro de Turismo, David Collado; la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal; la gobernadora provincial, Claritza Rochtte; el alcalde de San Felipe de Puerto Plata, Diógenes Roque García, y el alcalde del municipio de Luperón, Román Israel Brito, junto a dirigentes deportivos y comunitarios.

Como parte del programa de rehabilitación de infraestructuras deportivas en la provincia, el Ministerio de Deportes también ejecutó trabajos de remozamiento en la cancha del club Batey 3, la cancha Los Halcones en Playa Oeste, el Club Deportivo, Recreativo y Cultural Puerto Rico y el polideportivo Club Fantástico.