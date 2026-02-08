Tras caída, la presidenta del COI considera a Lindsey Vonn "una increíble fuente de inspiración"

Esta foto tomada de un video compartido por el COI/OBS, muestra el momento en el que la estadounidense Lindsey Vonn cae aparatosamente durante el evento de descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en Cortina d'Ampezzo el 8 de febrero de 2026.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, alabó este domingo a la esquiadora Lindsey Vonn al considerarla "una increíble fuente de inspiración", unas horas después de la grave caída que sufrió la estrella estadounidense en el descenso olímpico en Cortina.

Vonn, de 41 años, protagonizó la historia de superación más impactante en este inicio de los Juegos Olímpicos, cuando decidió competir en Milán-Cortina a pesar de haberse roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a una semana de la apertura del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/08/0c220ab3756f3fd9318d4d18e97bda678e37f0cdw-4814f904.jpg La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, durante una rueda de prensa con motivo de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026. (JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EFE)

"lesionada, estable y en buenas manos"

Vonn, mito del esquí alpino, fue la triste protagonista este domingo de la competencia de descenso olímpico -que ganó su compatriota Breezy Johnson- en Cortina d'Ampezzo (Italia).

La leyenda de este deporte disputó la competencia con una rodilla de titanio y la otra lesionada, y tuvo que ser evacuada en un helicóptero tras caerse de forma estrepitosa en la parte alta del recorrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/08/ap25079557922773-28dbcc08-87c2ce23.jpg Kirsty Coventry habla tras ser elegida como nueva presidenta del COI en su 144ª sesión en Costa Navarino, al oeste de Grecia, en marzo pasado. (ARCHIVO/ AP)

La federación estadounidense de esquí reporta que la atleta está "lesionada, pero estable y en buenas manos".

La esquiadora norteamericana compitió con la rodilla derecha de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse-, se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tenía dañado el menisco-, había anunciado el pasado martes que iba a competir en las pruebas olímpicas de este domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/08/260207-lindsey-vonn-ch-1317-976ca8-f4f36649.jpg Lindsay Vonn es una leyenda del esquí olímpico femenino. (FUENTE EXTERNA)

La campeona de St.Paul (Minesota), que cuenta 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso -dos esta temporada: en St.Moritz (Suiza) y en Zauchensee (Austria)-, se había probado en el entrenamiento del viernes, que concluyó, sin aparentes problemas, con el undécimo crono.

Lindsey, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, y con once medallas en grandes eventos, incluido un oro olímpico -hace 16 años, en los Juegos de Vancouver (Canadá)- y dos oros mundiales -hace 17, en Val d'Isere (Francia)- había sido tercera el sábado, en el último ensayo.

Pero este domingo, el sueño acabó en pesadilla y Vonn sufrió un accidente que supone el final de su participación en estos Juegos Olímpicos de invierno y posiblemente el de su carrera deportiva en la elite.