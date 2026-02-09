Luisín Mejía se reúne con Marco Rubio y JD Vance en los JJ OO de Invierno

Una combinación de fotos muestra a Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports y miembros del COI, con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, durante su encuentro en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Luisín Mejía, actual presidente de Centro Caribe Sports, se reunió con el vicepresidente y el secretario de Estado de los Estados Unidos en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y conversaron, entre otras cosas, sobre la próxima sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), que se celebrará en Punta Cana en 2027.

Mejía señaló a este medio que el encuentro con Marco Rubio y JD Vance ocurrió la semana pasada, durante la cena celebrada para presidentes y dignatarios que asistieron a la apertura de los juegos el pasado jueves y previo a la celebración de la sesión número 145 del COI, organismo al que pertenece y que es el máximo órgano de decisión del movimiento olímpico.

Según lo explicado por Mejía, la reunión se produjo después de que los funcionarios vieran la bandera que portaba en el gafete y lo identificaba como dominicano, lo que dio pie a "una conversación natural" sobre deportes, República Dominicana y los atletas nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/rubio-y-mejia-1200dd5a.jpeg El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, yLuisín Mejía, actual presidente de Centro Caribe Sports, durante su encuentro en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. (FUENTE EXTERNA)

"Una conversación informal, nada bilateral", apuntó Mejía sobre la reunión, en la que los tres hablaron "de deporte fundamentalmente, de su etapa y ese tipo de cosas".

El encuentro quedó captado en dos fotografías: una de ellas muestra en primer plano a Mejía junto a Rubio y, de manera coincidencial, a Vance detrás, en el espacio entre los dos primeros; en la otra, el dominicano conversa amenamente con el vicepresidente estadounidense.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/mejia-y-vance1-d2a4bc2a.jpeg Luisín Mejía, actual presidente de Centro Caribe Sports, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, conversan durante su encuentro en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. (FUENTE EXTERNA)

Punta Cana, sede de la Sesión del COI 2027

De manera particular, el ejecutivo deportivo señaló la próxima sesión del COI como uno de los temas puntuales tratados en el encuentro.

La sesión 146 del cónclave deportivo se llevará a cabo en 2027 en Punta Cana, según decidió la asamblea de ese organismo en marzo del año pasado, con 93 votos a favor y dos en contra.

En ese momento, la propuesta de Punta Cana como sede de la sesión fue defendida por Mejía; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; el doble campeón olímpico Félix Sánchez; y Felipe Vicini, presidente de la candidatura, entre otros.

La de 2027 será la primera Sesión del COI en el país y la primera en un país de habla hispana desde la de 2018 en Buenos Aires, con motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud y se espera la participación de más de 1,000 personas, incluyendo Miembros del COI, federaciones deportivas, dirigentes internacionales y prensa mundial.

Una Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) es la reunión oficial de todos sus miembros y constituye el máximo órgano de decisión del movimiento olímpico. En esas sesiones se toman las decisiones más importantes sobre el presente y el futuro de los Juegos Olímpicos.