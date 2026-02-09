El Real Madrid sobrevive en Valencia y sigue a la caza del Barcelona

Kylian Mbappe (derecha) del Real Madrid patea el balón mientras le observa Arias Copete del Valencia durante el partido de fútbol de la Liga española entre el Valencia CF y el Real Madrid en el Estadio Mestalla, en Valencia, España, el 08 de febrero de 2026. ( EFE/EPA/KAI FORSTERLING )

Poco inspirado, el Real Madrid sudó de lo lindo para imponerse por 2-0 al Valencia, este domingo en Mestalla en la 23ª jornada de Laliga, y se aproxima otra vez a un punto del líder FC Barcelona.

Álvaro Carreras (65') adelantó al cuadro madridista en una jugada aislada que se fabricó solo, aprovechando que la zaga che se encontraba hundida, dentro de su área.

El lateral izquierdo se internó y, con un poco de fortuna, se llevó un rebote tras haber arrastrado a cuatro defensas para anotar con la derecha, ante la estupefacción del conjunto valencianista, que estaba haciendo méritos para un resultado mejor.

Para sentenciar el partido, el francés Kylyan Mbappé (90+1) apareció en los últimos instantes. El astro galo marcó a pase de Brahim en una contra.

El delantero alcanza los 23 goles en 23 jornadas en una sobresaliente temporada en la que suma 38 dianas contando todas las competiciones.

Los blancos, que despertaron a tiempo, notaron las bajas de los brasileños Vinícius por sanción y Rodrygo por una lesión en el isquio de su pierna derecha, así como la del inglés Jude Bellingham, también tocado.

El Valencia buscó el gol, aunque no logró definir en los últimos metros. Sólo superó una vez al cancerbero belga Thibaut Courtois, pero Lucas Beltrán (70') estrelló el esférico en el poste.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 57 puntos y se vuelve a situar a uno del Barça, que venció el sábado al Mallorca por 3-0 en el Camp Nou.

Habla Arbeola

"He tenido la suerte de venir a Mestalla muchos años como jugador y sé la dificultad que tiene este estadio, con la gente y también para ellos (los valencianistas), para los jugadores siempre es un partido importante siempre que viene el Madrid", declaró el técnico blanco Álvaro Arbeloa en rueda de prensa.

"Ha sido un triunfo que ha llegado desde la solidez y el compromiso y de hacer un partido muy serio, creo que hemos sido justos ganadores", prosiguió el técnico salmantino.