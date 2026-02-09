Bad Bunny hace historia y rompe los récords de audiencia en el Super Bowl LX

Bad Bunny en medio de su presentación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. ( AFP )

El puertorriqueño Bad Bunny marcó un hito sin precedentes en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX , al convertirse en el artista más visto en la historia del evento y en el primer latino en cantar principalmente en español ante una audiencia global masiva.

La presentación, que se llevó a cabo el domingo 8 de febrero desde el Levi´s Stadium en Santa Clara, California, fue vibrante, con una producción que fusionó música, cultura y simbolismo, y que logró captar la atención de millones alrededor del mundo.

Récord de audiencia mundial

De acuerdo con cifras difundidas por la cadena NBC, el show de Bad Bunny fue seguido por aproximadamente 135.4 millones de espectadores, superando ampliamente la marca anterior establecida por Kendrick Lamar en 2025, que atrajo unos 133.5 millones.

Además, datos oficiales combinados de transmisiones tradicionales y digitales sugieren que esa cifra podría ascender aún más si se incluyen plataformas en línea y audiencias en bares o espacios públicos.

Un espectáculo con sello latino

La actuación de Bad Bunny, de casi 13 minutos, incorporó elementos culturales que honraron sus raíces puertorriqueñas, al tiempo que invitó a figuras como Lady Gaga y Ricky Martin al escenario.

Su repertorio incluyó algunos de sus éxitos más coreados, todos interpretados en español, lo que reforzó el impacto de su identidad artística en una de las plataformas más vistas del planeta.

Más que música: un mensaje global

El espectáculo no solo fue una exhibición musical sino también un momento cargado de simbolismo cultural. La presencia de Bad Bunny en este contexto inevitablemente se tradujo en una celebración de la diversidad y en un reconocimiento de la influencia latina en la música y el entretenimiento global.

Este récord de audiencia confirma el poder de convocatoria del artista y subraya cómo su presencia en un evento de talla mundial ha redefinido lo que un espectáculo de medio tiempo puede representar en términos culturales y de conexión con audiencias diversas.

Los shows de medio tiempo del Super Bowl más vistos del a historia

1.Bad Bunny (Super Bowl 2026) - 135.4 millones de espectadores

2. Kendrick Lamar (Super Bowl 2025) – 133.5 millones

3. Michael Jackson (Super Bowl 1993) – 133.4 millones

4. Usher (Super Bowl 2024) – 129.3 millones

5. Rihanna (Super Bowl 2023) – 121.017 millones

6. Katy Perry (Super Bowl 2015) – 118.5 millones

7. Lady Gaga (Super Bowl 2017) – 117.5 millones

8. Coldplay (Super Bowl 2016) – 115.5 millones

9. Bruno Mars (Super Bowl 2014) – 115.3 millones

10. Madonna (Super Bowl 2012) – 114 millones

11. Beyoncé (Super Bowl 2013) – 110.8 millones