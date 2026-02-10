Celebrarán torneo de boliche La Amistad en el Sebelén Bowling Center

Rolando Sebelén, inmortal del deporte dominicano en la disciplina del boliche. ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación de más de 100 jugadores será celebrado el tradicional torneo de boliche de "La Amistad", el sábado 14, a partir de las 12:00 del mediodía, en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

La información fue ofrecida por el inmortal del deporte dominicano, Rolando Sebelén; quien resaltó el gran entusiasmo que reina entre los bolicheros para participar y compartir, como cada año en la celebración del día del amor y la amistad.

Detalles del torneo y modalidad de juego

"Nos alegra que un día tan especial para compartir en un torneo familiar entre esposos, novios, amigos e hijos, compartan una vez más en la instalación deportiva que recibe a los que gustan de este deporte y el entrenamiento sano y divertido", dijo Sebelén.

Se competirá en parejas, donde jugarán esposos, novios, además familias y amigos.

Indicó que cada bolichero jugará cuatro juegos, y al final se llevará a cabo la premiación.

"Será un emotivo torneo y una fiesta del boliche", agregó.

Se jugará en la modalidad de dobles con handicap, donde no podrán participar dos bolicheros categoría A, con un tope de 430.

El hándicap por equipo será de 430, se dará un 80 por ciento de la diferencia del promedio del SBC.