Presidente Abinader y ministro Cruz aseguran que coliseo de boxeo "es intocable"

Kelvin Cruz, cuarto desde la izquierda, durante la entrega de utilería deportiva la mañana de este miércoles 11 de febrero de 2026 en el Salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes y Recreación. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, garantizó este miércoles que el coliseo de boxeo Carlos "Teo" Cruz es intocable y no será afectado por los trabajos de construcción de un nuevo Estadio Quisqueya Juan Marichal en el Ensanche La Fe.

El mandatario ofreció la garantía durante una llamada telefónica realizada al ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, tras finalizar un acto de entrega de utilería a las asociaciones de Boxeo y Balonmano de la provincia Santo Domingo, efectuado en el salón James Rodríguez del Miderec.

"No se lleven de chismes, llévense de lo que nosotros decimos", expresó el mandatario en su breve conversación telefónica con Kelvin Cruz, quien minutos antes se había referido al rumor sobre la posible afectación del coliseo, asegurando a los presentes que esa instalación será conservada como símbolo del deporte dominicano.

Inicio de un ciclo

Cruz encabezó lo que denominó un ciclo de entrega de útiles, comenzando con las asociaciones de Balonmano y Boxeo de la provincia Santo Domingo (PSD), representadas por sus respectivos presidentes, José Carlos Agramonte Duval y Julio Recio.

Los dirigentes agradecieron por separado al funcionario la donación, afirmando que contribuirá al desarrollo de esas disciplinas y de los atletas en los barrios de la provincia.

Cruz precisó que se trata de la primera entrega de un programa de donaciones de utilería que el Ministerio realizará en lo adelante a las diferentes asociaciones deportivas nacionales.

"Con este aporte vamos directamente a la raíz, a la espina dorsal, que son los clubes y los barrios", dijo Cruz.

La ejecuión se realiz "con la garantía de que esta agenda de trabajo que hemos iniciado con las asociaciones de balonmano y boxeo será replicada de manera permanente con las demás disciplinas que forman el organigrama olímpico del deporte dominicano", expresó Cruz.

Recordó los éxitos del balonmano en el pasado reciente, así como los incontables aportes que históricamente ha hecho el boxeo a la República Dominicana en competencias oficiales multideportivas como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Olímpicos.

El ministro presidió la actividad en compañía del viceministro de Deportes, Franklin de la Mota; la diputada Olfanny Méndez, presidenta de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados; Edward Caraballo, director del Miderec en la provincia Santo Domingo; Augusto Martínez, titular de la Unión Deportiva de la provincia.

También, William Cabral, presidente de la Asociación de Baloncesto de Santo Domingo; Félix Díaz, campeón olímpico de boxeo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008; y el directivo de la Federación Dominicana de Boxeo y dirigente de esta disciplina, Tomás Antonio Cruz.