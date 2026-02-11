El Coliseo Teo Cruz es intocable, aunque se construya nuevo estadio

No bien el presidente de la República, Luis Abinader, realizó el anuncio, y de inmediato los aplausos ahogaron sus palabras a través del altavoz del celular del ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz.

En un inusual anuncio de un primer mandatario, el jefe de Estado ratificó que el Coliseo Carlos Teo Cruz es intocable, independientemente de la construcción de un nuevo parque de béisbol en los terrenos del Estadio Quisqueya Juan Marichal.

"No solamente no lo vamos a tocar, sino que lo vamos a mejorar y vamos a hacer un complejo ahí internacional", expresó Abinader durante la breve conversación telefónica que sostuvo con Cruz en el acto de entrega de utilería deportiva realizado la mañana de este miércoles por el ministro, dirigido a las asociaciones de Boxeo y Balonmano de la provincia Santo Domingo. El medallista olímpico de oro, Félix Díaz estuvo en la mesa.

El Teo Cruz, nombre dado en honor al primer campeón mundial que tuvo la República Dominicana, es tema de conversación debido a que su ubicación afectaría la construcción de un nuevo estadio, recomendación positiva que dio la Comisión Consultiva sobre la viabilidad para construir la mencionada instalación.

Las dudas surgen debido a que se conservará el Teo Cruz, así como el Quisqueya actual mientras Licey y Escogido juegan su temporada invernal durante la construcción del nuevo estadio.

La Federación Dominicana de Boxeo Aficionado saludó "la ratificación del presidente dominicano de que el coliseo no será tocado por la construcción de un nuevo estadio de béisbol", dijo Primitivo Cadete, tesorero de la Federación Dominicana de Boxeo.

El sueño de la Federación, expresó, es que el torneo de boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuarán en Santo Domingo, se realice en el Coliseo.

6,300

Espectadores es la capacidad del Coliseo Carlos Teo Cruz, inaugurado en 1996.