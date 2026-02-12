Ministro Kelvin Cruz inicia reconstrucción de multiuso en Jima Abajo

El ministro de Deportes Kelvin Cruz se toma una "selfie" durante la actividad. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dejó iniciados los trabajos de reconstrucción del multiuso Lidio Guzmán, en el municipio de Jima Abajo, con una inversión superior a los 24 millones de pesos.

La intervención permitirá mejorar las condiciones para el fomento y la práctica de diversas disciplinas deportivas en esta comunidad. La obra forma parte del programa que ejecuta el Ministerio de Deportes, por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, con el propósito de fortalecer estos espacios sociales en los municipios del país.

El ministro Cruz resaltó el compromiso del mandatario con el desarrollo del deporte nacional y aseguró que "nos ha dicho que debemos llegar a cada rincón del país".

"El presidente Luis Abinader ha sido muy claro con el gran compromiso que tiene con los amantes del deporte y me ha dicho que tengo que llegar a cada rincón del país. En la medida de las posibilidades y estableciendo prioridades, vamos a impactar a la República Dominicana en el tema del deporte", expresó el titular de Deportes.

Durante el acto también intervinieron la gobernadora civil y provincial de La Vega, Luisa Jiménez de la Mota, y el alcalde de Jima Abajo, Ignacio Céspedes, quienes resaltaron la gestión y eficiencia del ministro en favor del desarrollo deportivo.

La reconstrucción del multiuso Lidio Guzmán contempla la instalación de un moderno piso sintético, dos tableros profesionales certificados por la FIBA con sus respectivos soportes, además de pizarra digital y reloj de 24 segundos.

Asimismo, incluye mallas e instalación eléctrica general, junto con un techado de aluzinc calibre 26, compuesto por aluminio, zinc y silicio para mayor resistencia a las condiciones climáticas.

El proyecto también abarca la construcción de una verja perimetral en bloques, el remozamiento de los vestidores para atletas, baños para el público, oficinas administrativas y mejoras en el sistema eléctrico.

Los trabajos contemplan, además, la remodelación de las gradas, la construcción de aceras con accesos inclusivos y la pintura general de todo el complejo deportivo.