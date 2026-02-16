Inician Juegos Escolares Miguel Infante en La Romana

En el marco del Mes de la Patria y en un ambiente cargado de entusiasmo, civismo y espíritu deportivo, la Regional de Educación 05 de La Romana, en coordinación con el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), dejó formalmente inaugurados los Juegos Escolares Miguel Infante, con la participación de autoridades provinciales, directores de centros educativos, docentes, padres y cientos de estudiantes atletas.

El acto de apertura, celebrado en el polideportivo del Centro Educativo Inmaculada Corazón —institución católica con más de cincuenta años formando generaciones en el este del país— reunió a veinte centros educativos y más de quinientos estudiantes, quienes desfilaron al ritmo de marchas patrióticas, resaltando los valores de identidad nacional, disciplina y sana competencia.

Los juegos están dedicados al profesor Miguel Infante, destacado educador físico romanense que dedicó su vida a la formación integral de niños y jóvenes a través del deporte.

Sus hijos y su viuda estuvieron presentes en la ceremonia y agradecieron a las autoridades el reconocimiento al legado de quien sembró valores y pasión por la educación física en múltiples generaciones.

Compromiso institucional con el deporte escolar

El director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez, destacó la importancia de seguir fortaleciendo el deporte escolar como herramienta de transformación social.

"Para nosotros es un gran compromiso auspiciar y respaldar este tipo de iniciativas que impactan directamente a nuestra juventud. Desde el Inefi, siguiendo las directrices del presidente Luis Abinader, continuamos trabajando para que cada estudiante del país tenga acceso a instalaciones dignas, competencias organizadas y entrenadores capacitados", expresó Rodríguez.

"Estos juegos representan una oportunidad para descubrir talentos, pero sobre todo para fortalecer la formación integral de nuestros jóvenes", agregó.

Las actividades se desarrollarán en diversas disciplinas deportivas, promoviendo la participación activa, la integración entre centros educativos y el desarrollo físico y emocional de los estudiantes.