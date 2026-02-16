Mike Tyson y Floyd Mayweather pelearán en el Congo, el 25 de abril

Mike Tyson (izquierda) pelea contra Jake Paul, el 15 de noviembre de 2024, en Arlington, Texas. ( ARCHIVO/ AP )

Las leyendas del boxeo Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. pelearán en un combate de exhibición el 25 de abril en la República Democrática del Congo, según Mike Coppinger de The Ring.

El combate se anunció originalmente a principios de septiembre, pero sin fecha ni lugar. El anuncio inicial solo indicaba que se llevaría a cabo en la primavera de 2026.

Tyson (50-6-2, 44 KOs) perdió su última pelea por decisión unánime contra Jake Paul en noviembre de 2024. El excampeón de peso pesado cumplirá 60 años en junio.

Mayweather (50-0, 27 KOs) ha participado en exhibiciones desde que se retiró de la competición profesional en 2017.

Su último combate contra John Gotti III, que pronto cumplirá 49 años, fue en agosto de 2024. El evento será promocionado por CSI Sports.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/mike-tyson-pierde-ante-el-influencer-jake-paul--da817cb9.jpeg Jake Paul, derecha, golpea a Mike Tyson a quien derrotó por decisión unánime. (ARCHIVO/ AP)

La última de Tyson

El enfrentamiento generó una enorme expectación mediática, ya que marcaba el regreso de Tyson, de 58 años, al ring en una pelea de alto perfil transmitida globalmente. Desde el anuncio oficial, el combate dividió opiniones entre quienes veían el duelo como un espectáculo generacional y quienes cuestionaban el riesgo físico para el excampeón mundial.

En el ring, Tyson mostró destellos de la potencia y agresividad que lo hicieron leyenda en los años ochenta, especialmente en los primeros asaltos, donde buscó presionar y acortar la distancia. Sin embargo, la juventud y el ritmo de Paul terminaron inclinando la balanza, llevándolo a imponerse por decisión tras completar los asaltos pactados.

Más allá del resultado, la pelea volvió a colocar a Tyson en el centro de la conversación deportiva y demostró el impacto comercial que aún conserva una de las figuras más icónicas en la historia del boxeo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/manny-pacquiao-y-floyd-mayweather-jr-se-enfrentaran-en-el-2024-e6557aa4.jpg Floyd Mayweather Jr.(izquierda) es la nueva leyenda moderna del boxeo. (ARCHIVO/ AP)

La última Mayweather

La última pelea de Floyd Mayweather Jr. fue la revancha ante John Gotti III en el evento Mayweather vs. Gotti II, celebrado en agosto de 2024 en Ciudad de México.

El combate fue una pelea de exhibición, organizada tras el polémico primer enfrentamiento entre ambos en 2023, que terminó en descalificación y caos sobre el ring. Esta segunda contienda buscaba ofrecer un cierre más ordenado y deportivo a la rivalidad.

Sobre el cuadrilátero, Mayweather volvió a demostrar su característico estilo defensivo y su precisión técnica, controlando el ritmo del combate con su experiencia y lectura del rival.

Aunque se trató de una exhibición sin resultado oficial en el récord profesional, el excampeón invicto dejó claro que, incluso a sus 40 y tantos años, mantiene reflejos, condición física y dominio táctico. Más allá del espectáculo, la pelea reafirmó la capacidad de Mayweather para generar atención global y convertir cada aparición en un evento mediático.