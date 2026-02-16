Dolphins cortan a Tyreek Hill y sacuden su núcleo ofensivo

Tyreek Hill fue dejado en libertad por los Miami Dolphins que entran a un proceso de reconstrucción. ( AFP )

Los Dolphins de Miami decidieron liberar al receptor abierto Tyreek Hill, poniendo fin a una etapa de cuatro temporadas marcada por explosividad ofensiva, pero también por lesiones y episodios extradeportivos.

Hill, uno de los jugadores más dinámicos de la NFL en la última década, se encuentra en proceso de recuperación tras la lesión de rodilla que puso fin prematuramente a su temporada 2025.

El veterano wide receiver fue sometido a una cirugía en la rodilla izquierda para reparar daños estructurales severos, incluido un desgarro del ligamento cruzado anterior.

La salida del jugador, que cumplirá 32 años el 1 de marzo, forma parte de una serie de movimientos drásticos realizados por la organización en el inicio de la nueva gestión gerencial. La decisión no había sido anunciada oficialmente al momento del reporte, pero pudo ser confirmada por diversas fuentes vinculadas al equipo.

Hill llegó a Miami en 2022 procedente de Kansas City en un canje de alto perfil. Poco después firmó una extensión contractual de cuatro años y 120 millones de dólares, pacto que en su momento redefinió el mercado para receptores abiertos. Sin embargo, su contrato representaba una carga significativa contra el tope salarial, un factor determinante en la medida.

En el plano deportivo, Hill tuvo un impacto inmediato. Superó las 1,700 yardas por recepción en sus dos primeras campañas con los Dolphins y lideró la liga en 2023 con 1,799 yardas y 13 touchdowns. No obstante, su producción comenzó a descender en las temporadas siguientes, afectada por molestias físicas y ausencias.

Antes de lesionarse en 2025, Hill acumulaba 21 recepciones y 265 yardas. La lesión se produjo durante una acción ante los Jets, cuando su rodilla sufrió una torsión al momento del contacto. El receptor fue retirado del terreno en carrito y posteriormente inscrito en la lista de lesionados.

Más allá de los números, la etapa del estelar jugador en Miami estuvo acompañada de momentos turbulentos. Entre ellos figuraron un altercado con la policía previo al arranque de la temporada 2024 y declaraciones públicas en las que dejó entrever su inconformidad con la organización.

Bradley Chubb también fuera

La reestructuración del equipo también incluyó la salida del apoyador Bradley Chubb, quien venía de liderar la presión defensiva del conjunto en 2025. Chubb registró 8.5 capturas la pasada campaña, tras superar una lesión de rodilla que lo marginó durante todo 2024.

El pass rusher, adquirido en 2022 desde Denver, había tenido su mejor año en Miami en 2023 con 11 capturas. Su contrato, no obstante, implicaba un elevado impacto financiero para las próximas temporadas.

Decisión pendiente con Tagovailoa

Otro de los focos de atención en Miami gira en torno al mariscal de campo Tua Tagovailoa. A pesar de haber firmado una extensión millonaria en 2024, el quarterback viene de una temporada irregular que generó dudas dentro de la organización.

Tagovailoa finalizó 2025 con 15 intercepciones, una de las cifras más altas de la liga, en medio de cuestionamientos sobre su consistencia, movilidad y toma de decisiones. Su contrato garantizado complica cualquier escenario de salida inmediata.

El gerente general Jon Eric Sullivan, recientemente nombrado, reconoció que el equipo evalúa múltiples alternativas.

"No puedo predecir el futuro en este momento, pero sí puedo asegurar que vamos a generar competencia en la posición", declaró Sullivan en un encuentro reciente con aficionados.