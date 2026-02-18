Equipo de Michael Jordan conquista Daytona: "Se siente como un anillo"

Michael Jordan celebra en la Victory Lane la histórica victoria de 23XI Racing en las Daytona 500, tras el triunfo de Tyler Reddick en un dramático final. ( FUENTE EXTERNA )

Michael Jordan volvió a celebrar como en sus mejores años, pero esta vez lejos del tabloncillo. El equipo 23XI Racing, del que es copropietario junto a Denny Hamlin, ganó la 68ª edición de las 500 Millas de Daytona con Tyler Reddick al volante, en una definición marcada por el caos y la tensión en las últimas dos vueltas.

La carrera tuvo un cierre para el infarto. Un accidente múltiple a pocas vueltas del final alteró por completo la clasificación y abrió la puerta a un desenlace imprevisible. Chase Elliott quedó fuera de la pelea tras un percance, mientras que Bubba Wallace —también de 23XI Racing— había liderado buena parte de la competencia con 40 vueltas al frente.

En medio del desorden en la pista, Reddick encontró un espacio mínimo entre los autos y recibió el empuje decisivo de su compañero Riley Herbst en los metros finales. Lideró solo la vuelta más importante de la jornada: la última. Herbst cruzó la meta en octava posición, el mejor resultado de su carrera, mientras Wallace terminó décimo. Corey Heim, que debutó con el cuarto auto del equipo en Daytona, finalizó en el puesto 28.

La imagen de Jordan en la Victory Lane se convirtió en el centro de la celebración. "No me lo puedo creer, es tan satisfactorio. Tuvimos a cuatro chicos que lucharon y se ayudaron. Nunca sabes cómo pueden terminar estas carreras, solo intentas sobrevivir", declaró a la cadena FOX. Luego añadió: "Estoy alucinando, no sé ni qué decir. Siento como si hubiese ganado otro campeonato".

Hito histórico

El resultado representa un hito para 23XI Racing, fundado en 2021 y que ahora suma siete victorias en la NASCAR Cup Series. El año pasado ya había ganado la Brickyard 400, pero la Daytona 500 es considerada la prueba más emblemática del calendario.

Fuera de la pista, el equipo mantiene una demanda contra la NASCAR por las condiciones de los contratos de fletamento que regulan la participación y distribución de ingresos. Junto a Front Row Motorsports, 23XI Racing cuestiona el modelo actual por considerar que limita la competencia.

Más allá del contexto legal, la jornada quedará marcada por un cierre dramático y por la imagen de Michael Jordan levantando el trofeo en Daytona, consolidando su incursión en el automovilismo con una de las victorias más relevantes de la temporada.