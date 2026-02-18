El perro que "compitió" en el esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Un perro corre por la pista de esquí durante la prueba de clasificación de esquí de fondo femenino por equipos de velocidad libre para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en el Estadio de Esquí de Fondo Tesero, en Lago di Tesero (Val di Fiemme), el 18 de febrero de 2026. ( ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP )

Un hecho inusual y llamativo se produjo durante la ronda clasificatoria de velocidad por equipos femenina del esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, cuando un perro irrumpió sorpresivamente en la pista en medio de la competencia.

El incidente ocurrió el miércoles 18 de febrero, justo cuando las delegaciones de Croacia y Australia cruzaban la línea de meta.

En ese momento, el animal apareció en el trazado, inicialmente observando las cámaras antes de notar la presencia de las atletas, a quienes comenzó a seguir mientras finalizaban el recorrido.

La inesperada escena generó reacciones entre los comentaristas del evento, quienes señalaron de manera jocosa: "¿Alguien perdió a su perro?", destacando además que el animal no obstaculizó el desarrollo de la competencia. "Es un chucho bastante simpático, no obstaculiza el progreso de nadie. Uno de esos momentos que te hacen reír", expresaron durante la transmisión.

Los narradores también subrayaron que el ingreso del perro se produjo en un momento oportuno, ya que no coincidió con una fase masiva de salida o sprints grupales, lo que pudo haber generado mayores riesgos para las competidoras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/afp2026021897yg7hcv2midres776396186-88ffa560.jpg Un perro entra a la pista de esquí durante la prueba de clasificación de esquí de fondo femenino por equipos de velocidad libre para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en el Estadio de Esquí de Fondo Tesero, en Lago di Tesero (Val di Fiemme), el 18 de febrero de 2026. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/ AFP)

Tras concluir la prueba, el animal se desplazó hacia la zona de meta, donde rodeó a varias atletas que descansaban tras el esfuerzo físico, mientras voluntarios del evento interactuaban con él.

La escena fue captada por el sistema de cronometraje oficial de la empresa Omega, patrocinadora del control de tiempos del evento, que registró incluso un momento de "foto-finish" del perro mediante su cámara Scan'O'Vision Ultimate.

Resultado final

En el plano competitivo, el equipo de Suecia, integrado por Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, lideró la ronda clasificatoria con tiempo de 6:29.94.

Posteriormente, en la final disputada dos horas más tarde, Suecia obtuvo la medalla de oro, mientras Suiza y Alemania conquistaron la plata y el bronce, respectivamente. El equipo de Estados Unidos, compuesto por Jessie Diggins y Julia Kern, finalizó en la quinta posición.