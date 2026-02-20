×
JJOO

Canadá pasa a la final olímpica en hockey masculino doce años después

Su rival en la final del domingo será Estados Unidos o Eslovaquia

    Expandir imagen
    Canadá pasa a la final olímpica en hockey masculino doce años después
    Momento de acción del partido de semifinales de hockey masculino entre Finlandia y Canadá en los Juegos Olímpicos de Milán. (AFP)

    La selección canadiense de hockey sobre hielo se clasificó para la final del torneo olímpico masculino por primera vez desde 2014, este viernes en Milán, al ganar 3-2 en la primera semifinal a Finlandia, la defensora del título, gracias a un gol a 35 segundos del final.

    Los finlandeses llegaron a ir dominando 2-0, pero luego Canadá, señalada como gran favorita al oro, pudo remontar.

    Su rival en la final del domingo será Estados Unidos o Eslovaquia, que se miden este viernes a las 21h10 (20h10 GMT) en la segunda semifinal.

    Detalles del partido y protagonistas clave

    En su duelo del día, Canadá dominó claramente (39 intentos a portería por 17 del rival), pero durante mucho tiempo estuvo contra las cuerdas, como en cuartos de final, cuando estuvo a punto de quedar eliminado ante la República Checa.

    Los finlandeses se adelantaron con los tantos de Mikko Rantanen (16') y Erik Haula (23').

    Canadá reequilibró después gracias a Sam Reinhart (34') y Shea Theodore (50'), antes de que Nathan MacKinnon, a 35 segundos del final, firmara el 3-2 definitivo para el país de la hoja de roble.

    Canadá fue el campeón olímpico en 2010 y 2014 en el hockey, en las dos ediciones anteriores a la actual en la que estuvieron presentes los jugadores de la NHL.

    En ausencia de ellos, los canadienses fueron bronce olímpico en 2018 y sextos en 2022.

    En Milán, Canadá cuenta con un auténtico "Dream Team", con estrellas como Sidney Crosby -ya oro olímpico dos veces-, Connor McDavid -mejor jugador del mundo- o el propio Nathan McKinnon.

    • El jueves tuvo lugar la final del torneo femenino y allí Estados Unidos se impuso 2-1 a Canadá.

