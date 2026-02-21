Inefi impulsa inclusión en Río San Juan con Programa de Deportes Adaptados y remozamiento de canchas

Cancha remozada por el Instituto Nacional de Educación Física en Río San Juan, durante una jornada en la que fueron remozadas cuatro instalaciones deportivas de esa comunidad. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) puso en marcha este sábado el Programa de Deportes Adaptados en el Liceo Antorcha del Futuro, en el municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, como parte de su compromiso con una educación física inclusiva y de calidad.

En el marco de la jornada, la institución también realizó el remozamiento de cuatro canchas deportivas: dos pertenecientes a centros educativos y dos de uso municipal, impactando de manera directa a estudiantes y comunitarios de la zona.

Las instalaciones intervenidas fueron las de los liceos Antorcha del Futuro y Prof. Matilde Balbuena de F.; además de las canchas municipales Río San Juan y Nueva York Chiquito.

Durante el acto de lanzamiento, el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez, destacó que la inclusión ocupa un lugar prioritario en la agenda institucional.

"La discapacidad ocupa un lugar muy especial en nuestra agenda. Nuestro enfoque principal es trabajar con toda la comunidad educativa, incluyendo a las personas con discapacidad, garantizando espacios dignos y oportunidades reales para su desarrollo integral", expresó Rodríguez.

De su lado, la encargada del Departamento de Discapacidad del INEFI, Helen Ruiz, explicó que el programa contempla jornadas deportivas, recreativas y de orientación en salud, diseñadas para promover la participación activa de los estudiantes con discapacidad.

"A través de esta iniciativa fomentamos la inclusión desde el deporte, promoviendo el respeto, la sensibilización y el uso correcto de los términos al referirnos a las personas con discapacidad", señaló Ruiz, al tiempo que orientó a los presentes sobre el lenguaje adecuado y la importancia de una cultura más empática e inclusiva.

Una charla

Mientras que el psicólogo y cronista deportivo Ernesto Kranwinkel habló sobre la importancia de que los familiares establezcan un vínculo afectivo y empático con las personas con discapacidad.

A la actividad asistió además el diputado provincial, Stalin Vásquez.

Con estas acciones, el INEFI reafirma su compromiso de seguir llevando oportunidades, infraestructura y programas que fortalezcan la educación física y el deporte escolar en todo el territorio nacional, sin dejar a nadie atrás.