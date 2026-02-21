Dedican a Carlos Alonzo boliche militar en el SBC
La actividad se extenderá hasta el miércoles 25 de febrero
Las competencias de boliche de los Juegos Militares, serán dedicadas al fenecido fotoreportero Carlos Alonzo , por su gran aporte a este deporte, el evento es organizado por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que presidente el general Raúl Esteban Mora Hernández.
El evento se iniciará este lunes 23, a partir de las 12 del mediodía, en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.
La competencia se extenderá hasta el miércoles 25 y se competirá en sencillos, parejas y equipos de cuartas a partir de las 12 del mediodía.
Una dedicatoria especial
La dedicatoria a Carlos Alonzo es un reconocimiento a sus grandes aportes a la disciplina del boliche y los Juegos Deportivos Militares y de la Policía Nacional.
Al momento de su fallecimiento Alonzo trabajaba en la sección de deportes del periódico Hoy, desempeñando sus funciones por más de 25 años, y además fue miembro del Ejercito de la República Dominicana.
- Durante la ceremonia se entregará una placa que estará a cargo del Inmortal del Deporte Rolando Sebelén y los directivos de la Confederación Deportiva, que será recibida por esposa, hijos y nietos.