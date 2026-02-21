Dedican a Carlos Alonzo boliche militar en el SBC

Las competencias de boliche de los Juegos Militares, serán dedicadas al fenecido fotoreportero Carlos Alonzo , por su gran aporte a este deporte, el evento es organizado por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que presidente el general Raúl Esteban Mora Hernández.

El evento se iniciará este lunes 23, a partir de las 12 del mediodía, en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

La competencia se extenderá hasta el miércoles 25 y se competirá en sencillos, parejas y equipos de cuartas a partir de las 12 del mediodía.

Una dedicatoria especial

La dedicatoria a Carlos Alonzo es un reconocimiento a sus grandes aportes a la disciplina del boliche y los Juegos Deportivos Militares y de la Policía Nacional.

Al momento de su fallecimiento Alonzo trabajaba en la sección de deportes del periódico Hoy, desempeñando sus funciones por más de 25 años, y además fue miembro del Ejercito de la República Dominicana.

Durante la ceremonia se entregará una placa que estará a cargo del Inmortal del Deporte Rolando Sebelén y los directivos de la Confederación Deportiva, que será recibida por esposa, hijos y nietos.