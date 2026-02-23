Inefi lleva deporte, salud y esperanza a Madre Vieja Norte con jornada comunitaria

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, Alberto Rodríguez Mella, junto a funcionarios, técnicos y atletas que participaron en el programa "INEFI con el Barrio" realizado este domingo en el sector Madre Vieja Norte, en San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) celebró este domingo 22 de febrero la jornada "Inefi con el Barrio" en el sector Madre Vieja Norte, llevando deporte, recreación y servicios de salud a decenas de niños, adolescentes, jóvenes y comunitarios de la zona.

La actividad, realizada en la calle San Juan esquina Ramón Matías Mella, inició a las 11:00 de la mañana con un acto inaugural que incluyó la entonación del Himno Nacional, una invocación a Dios a cargo de la señora Sara Almonte, miembro de la Junta de Vecinos, y palabras de las principales autoridades provinciales y municipales.

Durante la jornada se desarrollaron torneos infantiles y juveniles de baloncesto 3x3, voleibol femenino, ajedrez, bádminton y vitilla, además de una exhibición de karate que captó la atención de toda la comunidad. De manera simultánea, se llevó a cabo un operativo odontológico gratuito, beneficiando a niños y adultos del sector.

La actividad contó con la presencia especial de las exintegrantes de la selección nacional femenina de voleibol, Gina Mambrú y Dany Saviñón, así como de la entrenadora de fútbol dominicana Betsaida Ubrí, quienes compartieron con los niños y motivaron a los jóvenes a perseguir sus sueños a través del deporte.

Compromiso con la juventud y la comunidad

El discurso central estuvo a cargo del director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, quien reafirmó el compromiso de la institución de seguir llevando este tipo de iniciativas a los distintos barrios del país.

"Hoy no solo traemos torneos deportivos; traemos oportunidades. Traemos un mensaje claro a nuestros niños y jóvenes: el deporte es el mejor camino para crecer con disciplina, valores y propósito. Desde el Inefi estamos convencidos de que cada cancha intervenida y cada actividad comunitaria que realizamos es una inversión directa en el futuro de la República Dominicana", expresó Rodríguez.

El funcionario destacó que programa forma parte de una política de integración social que busca acercar el deporte a las comunidades, fomentar el trabajo en equipo y fortalecer la unidad familiar y comunitaria.

"Cuando ocupamos la mente y el cuerpo de nuestros jóvenes en el deporte, los alejamos de los vicios y los acercamos a un proyecto de vida saludable. Ese es el verdadero objetivo de esta jornada: sembrar esperanza, disciplina y oportunidades en cada rincón del país", agregó.

En el acto también estuvieron presentes el viceministro de Trabajo, Efrén Cuello; el senador Gustavo Lara Salazar; el alcalde del municipio de San Cristóbal, Nelson de la Rosa; el subdirector general del Inefi, Elvys Duarte; y la diputada Ana Miledy Cuevas, quienes valoraron el impacto positivo de la iniciativa en la comunidad.

Con esta jornada en Madre Vieja Norte, se reafirma la misión de promover la sana recreación y acercar a niños, adolescentes y jóvenes al deporte, contribuyendo a la construcción de comunidades más unidas, saludables y seguras.