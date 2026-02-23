Estados Unidos supera a República Dominicana en el Panamericano de Softbol

Marco Díaz fue el lanzador ganador por el equipo de Estados Unidos en la victoria 5-1 sobre República Dominicana en el XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino que se disputa en Montería, Colombia. ( (FUENTE EXTERNA) )

La selección de Estados Unidos se impuso 5-1 sobre la República Dominicana en la fase inicial del XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino, que se celebra en el estadio José Gabriel Amín Manzur de Montería, Colombia .

¿Cómo se desarrolló el partido entre Estados Unidos y República Dominicana?

El certamen, organizado por WBSC-Américas, otorga plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El conjunto norteamericano tomó el control del desafío desde temprano, apoyado en una carrera anotada en el segundo episodio. Aunque los quisqueyanos empataron en la parte alta del cuarto inning, los estadounidenses reaccionaron con una ofensiva decisiva en la baja del quinto, fabricando cuatro vueltas que sellaron la victoria final.

En la lomita, el estadounidense Marco Díaz, quien bajó su efectividad a 2.10, se acreditó la victoria, mientras que Luiyi Rosario Mena (6.46) cargó con la derrota tras permitir todas las carreras de los visitantes, cuatro de ellas limpias.

Próximos encuentros y contexto del torneo

La ofensiva estadounidense destacó con Blaine Robert Milheim, que ligó doble y sencillo, secundado por hits de Yuset Lateef, Erick Ochoa, Tyler James y Dante Biagini. Por la selección dominicana, los únicos imparables salieron de los bates de Jendry Torres, Edison Ortega y Elías Valerio.

El elenco dominicano regresará al terreno para enfrentar a Canadá en su próximo partido de la primera fase, antes de medirse al equipo de Cuba en busca de avanzar en la clasificación.

Otros partidos de la jornada incluyeron los enfrentamientos de Cuba vs. Venezuela y Panamá vs. Venezuela en otras zonas del torneo .

y en otras zonas del .