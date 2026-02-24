El dinero habla: Mayweather y Pacquiao reviven la "pelea del siglo" a los 49 y 47 años por Netflix

Los exboxeadores Floyd Mayweather(izq.) y Manny Pacquiao (derecha) volverán a enfrentarse el 19 de septiembre en Las Vegas.

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse el próximo 19 de septiembre en Las Vegas, en una revancha que reedita uno de los combates más lucrativos y mediáticos en la historia del boxeo. La pelea será transmitida en vivo a nivel mundial por Netflix.

El primer enfrentamiento entre ambos tuvo lugar en mayo de 2015 y fue promocionado como "la pelea del siglo". Mayweather se impuso por decisión unánime, manteniendo su invicto profesional.

Sin embargo, el combate fue criticado por su falta de intensidad y por celebrarse cuando ambos boxeadores ya habían superado el punto más alto de sus carreras.

En esta ocasión, la diferencia de edad es aún más marcada. Mayweather tendrá 49 años y Pacquiao 47 cuando suban al cuadrilátero.

El estadounidense no disputa una pelea profesional desde 2017, cuando venció a Conor McGregor en un evento de alto perfil que preservó su récord perfecto, aunque fue considerado por muchos como una exhibición con fuerte componente comercial. Desde entonces ha participado en combates de exhibición.

Pacquiao, por su parte, regresó al ring el año pasado para disputar el campeonato welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero ya no es el mismo peleador que dominó la división durante su mejor etapa. Aun así, ambos comenzaron a calentar el ambiente esta semana con declaraciones públicas.

"El mundo vio la pelea más grande en la historia del boxeo. Los fanáticos han esperado lo suficiente y merecen esta revancha, ahora aún más grande porque será transmitida globalmente por Netflix", afirmó Pacquiao.

Nuevos desafíos

El filipino también expresó su deseo de propinarle a Mayweather la primera derrota de su carrera profesional y dedicó el combate a sus compatriotas.

Mayweather respondió de forma más escueta: "Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez será el mismo resultado".

Más allá de las dudas sobre el nivel competitivo que pueda ofrecer el combate, la expectativa comercial es elevada. Ambos púgiles generaron cientos de millones de dólares en su primer enfrentamiento y se espera que esta revancha les reporte nuevamente ganancias de decenas de millones.

La transmisión por Netflix es uno de los elementos centrales del evento. La plataforma ha incrementado su apuesta por el deporte en vivo en los últimos años.

En 2024, su transmisión del combate entre Jake Paul y Mike Tyson alcanzó 108 millones de espectadores en directo a nivel global, convirtiéndose en el evento deportivo más visto en streaming en la historia.

También ha transmitido partidos de la NFL en Navidad y eventos especiales como la escalada en vivo del alpinista Alex Honnold a un rascacielos en Taipéi el mes pasado.

Con esta revancha, Netflix refuerza su incursión en el boxeo de alto perfil y en espectáculos deportivos con figuras consolidadas. Para Mayweather y Pacquiao, la pelea representa una nueva oportunidad de capitalizar una rivalidad que, once años después de su primer capítulo, sigue teniendo valor comercial.