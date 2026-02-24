Reconocen legado de Carlos Alonzo en apertura del boliche militar

Rolando Sebelén y el general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández al momento de entregar la placa a las hijas de Carlos Alonzo, Biancarla, Sheyla y Carlenis. Figuran el coronel Ricardo Yúnez, Francis Soto, Gilberto García y Leo Corporán. ( FUENTE EXTERNA )

En un ambiente cargado de emotividad, la edición 55 de los Juegos Deportivos Militares y de la Policía Nacional inició sus competencias de boliche con un homenaje póstumo al fotorreportero Carlos Alonzo, recordado por su estrecha relación con esta disciplina y su permanente respaldo al deporte nacional.

El acto se celebró en el Sebelén Bowling Center, escenario tradicional del boliche en el país, donde autoridades deportivas y militares dedicaron un espacio especial para honrar la memoria de Alonzo, cuya trayectoria estuvo marcada por años de cercanía con atletas, dirigentes y eventos de esta modalidad.

La ceremonia fue encabezada por Rolando Sebelén y el general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Ambos hicieron entrega de una placa de reconocimiento a las hijas del comunicador, Biancarla, Sheyla y Carlenis Alonzo, quienes recibieron el gesto en representación de la familia.

Reacciones y testimonios durante la ceremonia

Durante el homenaje, se resaltó la figura de Alonzo como un aliado constante del deporte, valorando no solo su labor como fotorreportero, sino también su disposición de apoyar y promover actividades deportivas, especialmente en el ámbito del boliche, donde mantuvo una presencia activa durante décadas.

Visiblemente conmovida, Biancarla agradeció la distinción y destacó el significado del reconocimiento para la familia. Señaló que su padre siempre mostró una pasión genuina por el deporte y un compromiso inquebrantable con los atletas y las competiciones que cubría.

La actividad también sirvió para que dirigentes y representantes del boliche evocaran anécdotas y vivencias compartidas con Alonzo, subrayando su calidad humana, profesionalismo y la cercanía que cultivó dentro de la comunidad deportiva.

La esposa del fotorreportero, Basilia "Chila" López, no estuvo presente en la ceremonia debido a lo emotivo del acto, según explicaron familiares cercanos.

El homenaje formó parte del protocolo de apertura de las competencias de boliche, disciplina que tradicionalmente ocupa un espacio relevante dentro del programa de los Juegos Deportivos Militares y de la Policía Nacional.

Más allá de la formalidad del reconocimiento, el acto se convirtió en un momento de memoria y gratitud hacia una figura ampliamente apreciada en el entorno deportivo dominicano.