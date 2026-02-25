Alejandro Prats y Aumí Guerra ganan el oro en los sencillos de los Juegos Militares 2026

Aumí Guerra y Alejandro Prats, medallistas de oro en la competencia de sencillos de boliche en los Juegos Deportivos Militares y la Policía Nacional en su edición del 2026. ( ROMEO GONZÁLEZ/DL )

Alejandro Prats y Aumí Guerra lograron la medalla de oro en la competencia de sencillos de boliche en el marco de los 55 Juegos Militares y de la Policía Nacional que se celebra en el Sebelén Bowling Center.

Resultados destacados en la competencia de boliche

En una jornada de alto nivel competitivo, los atletas de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) demostraron su supremacía llevándose cuatro de las seis medallas que se disputaban en la jornada.

En la rama masculina, Prats se alzó con el oro al derribar 1,204 pines en sus cinco partidos para una media de 240.8, la plata correspondió a Gregory Morín Jr. (FARD) que terminó con 226.8 de promedio.

El bronce fue compartido por Víctor Richards Jr. (FARD) y Christian Rosa (ERD) que terminaron con 1,119 pines derribados para una media de 223.8.

Desarrollo y próximas etapas del evento

En la rama femenina, la experimentada Aumí Guerra, también de la FARD, se coronó campeona al terminar con un total de 1,098 pines y un promedio de 219.6, asegurando así otra presea dorada para la institución aérea, la plata se la adjudicó Rosalía Guzmán (ERD) con 1,058 pines derribados.

La medalla de bronce correspondió a la atleta de la Armada de la República Dominicana, Virginia Bello que terminó con un promedio de 209.2 en sus cinco partidos.

Este evento marcó el inicio de las competiciones de boliche, donde los atletas de las cuatro instituciones castrenses dominicanas se enfrentan en busca de la gloria deportiva en la edición del 2026 de esta justa militar.

La actividad continúa con las competencias de dobles y de equipos de cuatro en ambas ramas.