Inefi presenta su primera carta compromiso al ciudadano

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, Alberto Rodríguez Mella, junto al director de planificación de la institución, Roymer Cepeda, en la rueda de prensa efectuada este jueves en la sede de esa institución gubernamental. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), órgano descentralizado del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), presentó la primera versión de su Carta Compromiso al Ciudadano, un instrumento que establece los deberes y derechos de los usuarios y reafirma el compromiso institucional con la transparencia, la calidad y la mejora continua en la prestación de sus servicios.

Durante una rueda de prensa celebrada este jueves en la sede principal de la institución, el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, destacó que esta iniciativa fortalece la confianza ciudadana y facilita el acceso a información clara y oportuna.

"Cumplir con la ciudadanía es nuestra responsabilidad y una obligación asumida con el país", expresó.

De su lado, el director de Planificación, Roymer Cepeda, afirmó que la institución se consolida en el manejo de la alta gerencia y la eficiencia, enfocada en estándares medibles de calidad y en la satisfacción de los usuarios.

En el acto se distribuyó un brochure informativo donde se detalla que el Inefi brinda un servicio inclusivo y de calidad, respetando a sus usuarios sin discriminación por razones de etnia, edad, religión, sexo, ideología política o limitaciones físicas y económicas.

El Inefi es responsable del desarrollo de la educación física y el deporte escolar en todo el sistema educativo dominicano, tanto en el sector público como en el privado, desempeñando un rol clave en la formación integral de niños, niñas y adolescentes.

Compromisos y estándares de servicio establecidos

La Carta Compromiso también especifica los canales de comunicación y participación ciudadana disponibles, entre ellos la atención presencial en la calle República del Ecuador esquina Correa y Cidrón, Urbanización Honduras, Distrito Nacional; el teléfono institucional 809-373-0229; el portal web www.inefi.gob.do; el correo electrónico servicios@inefi.gob.do; y las redes sociales bajo el usuario @inefirdoficial.

En cuanto a los compromisos de calidad, el documento establece un estándar de 85 % de satisfacción en los servicios ofrecidos, según encuestas realizadas periódicamente. Esta valoración abarca criterios como profesionalidad, fiabilidad, amabilidad y tiempo de respuesta.

En el renglón de profesionalidad, el personal cuenta con las competencias, conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con estándares de excelencia.

En fiabilidad, la institución garantiza información válida y precisa; en amabilidad, se distingue por el trato cortés y respetuoso hacia los usuarios; y en tiempo de respuesta, se compromete a cumplir con los plazos establecidos desde que el ciudadano tramita su solicitud hasta que recibe respuesta.

Finalmente, el Inefi exhortó a la ciudadanía a realizar sus solicitudes acompañadas de los documentos requeridos y a respetar los tiempos y procedimientos establecidos, a fin de asegurar una gestión ágil y eficiente en beneficio de todos.