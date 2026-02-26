Inician trabajos de techado del Club Hugo Kunhardt en Puerto Plata

Con una inversión destinada al fortalecimiento de la infraestructura deportiva en la provincia, fueron iniciados los trabajos de remoción y adecuación de las instalaciones del Club Hugo Kunhardt, con el objetivo de dar paso a una moderna estructura que beneficiará a cientos de niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Puerto Plata.

La obra que ejecuta la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, forma parte del compromiso gubernamental de rescatar y modernizar infraestructuras deportivas en distintas comunidades del país.

Este nuevo techado se suma a los ya entregados en los clubes Deportivo Fantástico, Gregorio Luperón y Gustavo Behal. Asimismo, en los próximos días se tiene previsto iniciar los trabajos en los clubes 12 de Octubre y Liga Miramar, ampliando así el alcance del programa de desarrollo deportivo en la provincia.

El Club Hugo Kunhardt fue fundado en 1964 por un grupo de deportistas encabezado por el ya fallecido Otilio Mirabel. Desde entonces, ha mantenido un compromiso continuo con el desarrollo deportivo y comunitario de la ciudad.

Detalles confirmados del proyecto de remodelación

El proyecto de remodelación de la entidad clubística ubicada en el barrio INVI del municipio San Felipe de Puerto Plata, contempla la intervención de un área total de 697.71 metros cuadrados.

Los trabajos incluyen la reconstrucción de las canchas, construcción de gradas y baños, remozamiento del primer y segundo nivel con salones multiusos, así como la rehabilitación y mantenimiento del área exterior.

Las canchas contarán con techos en estructura metálica cubiertos de aluzinc y estarán equipadas con tableros de baloncesto, pizarra de anotación y un kit completo para voleibol. De igual forma, los salones multiusos dispondrán de mobiliario adecuado para actividades educativas, culturales y comunitarias.

Rafael Díaz, presidente de la institución, se mostró complacido con el inicio de los trabajos y agradeció que se haya tomado en cuenta al club.

"Esto es algo con lo que todos los miembros de la institución soñamos. Queremos darles las gracias al presidente, al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y a todos los que de una u otra forma influyeron para que este sueño comience a hacerse realidad", expresó Díaz.