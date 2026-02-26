Fuerza Aérea y Ejército conquistan el Oro en la competencia de equipos de los Juegos Militares

La competencia de boliche de los Juegos Militares y de la Policía Nacional se celebró en el Sebelén Bowling Center de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La intensidad subió al máximo en el Sebelén Bowling Center con la celebración de la modalidad de eequipos (cuartas), donde la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) y el Ejército de República Dominicana (EN) se repartieron los metales dorados en las ramas masculina y femenina, respectivamente, durante los 55 Juegos Deportivos Militares y la Policía Nacional.

En la rama masculina, la cuarteta de la FARD reafirmó su dominio en el certamen al colgarse la medalla de oro tras derribar un impresionante total de 3,369 pines. El equipo estuvo liderado por Alejandro Prats, quien sumó su tercera presea dorada en la competencia, junto a Gregory Morín Jr., Victor Richards Jr. y Leonardo Ardente.

El podio masculino de equipos se definió de la siguiente manera:

Oro: Alejandro Prats , Gregory Morin Jr., Victor Richards Jr. y Leonardo Ardente ( FARD ) – 3,369 pines

Plata: Raul Morales , Douglas Rosa, Hector Lizardo y Ricardo Garrido ( ARD ) – 3,360 pines

Bronce: Cristhian Rosa, Gabriel Ureña, Manuel Fernandez y Willie Javier (ERD) – 3,252 pines

En la rama femenina, el Ejército de República Dominicana (ERD) se llevó la victoria en una competencia sumamente reñida, logrando un total de 3,302 pines para asegurar el primer lugar. La escuadra ganadora estuvo integrada por Maria de los Santos, María Laura Mejia, Carmina Hermon y Rosalía Guzmán.

Las posiciones finales en la rama femenina fueron:

Oro: Maria de los Santos , María Laura Mejia, Carmina Hermon y Rosalía Guzmán ( ERD ) – 3,302 pines.

Plata: Maria Teresa Ramirez , Wendy Arias, Maria Paula Hernandez y Virginia Bello ( ARD ) – 3,056 pines.

Bronce: Shantalle Hungría, Pily Baez, Catherine Javier y Aumí Guerra (FARD) – 2,991 pines.

La tabla general de la competencia

La Fuerza Aérea de la República Dominicana ganó la competencia de boliche de los Juegos con cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce para 59.5 puntos, el segundo puesto fue ocupado por el Ejército de la República Dominicana con una medalla de oro, tres de plata y dos de bronce para 29.5 puntos, y la tercera posición correspondió a la Armada de la República Dominicana que terminó con dos medallas de plata y tres de bronce para 19 puntos.

La competencia se celebró durante tres días en el Sebelén Bowling Center de esta ciudad.