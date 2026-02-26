Winston Royal será exaltado en baloncesto al Pabellón de la Fama en el 60 Ceremonial de 2026

Con la elección del exbaloncestista Winston Royal, el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano dejó formalmente iniciados los trabajos correspondientes a la Clase Inmortal 2026, en el marco del 60 Ceremonial de Exaltación, pautado para el domingo 15 de noviembre.

La edición número 60 tendrá un carácter especial. El Comité Permanente acordó ampliar el número habitual de seleccionados para incluir a figuras cuya trayectoria brilló hasta la década de 1990, tanto como atletas como propulsores del deporte nacional.

"Por tratarse un ceremonial especial al arribar a la edición número 60, el Comité Permanente ha convenido elegir algunos deportistas cuyas ejecutorias como atletas y propulsores desde los 90´s hacia atrás, sirvieron para elevar el deporte nacional y dieron gloria al país en eventos internacionales", expresó el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama.

"Precisamente, Winston Royal es uno de esos grandes atletas del pasado a los que se busca reconocer sus trayectorias deportivas", agregó.

Nacido en San Pedro de Macorís el 23 de agosto de 1957, Winston Edmundo Royal Rodríguez formó parte de la selección nacional en los primeros años dorados del baloncesto dominicano en competencias internacionales.

Su nombre también quedó grabado en el torneo superior del Distrito Nacional, donde defendió los colores de los clubes Naco y Mauricio Báez.

Royal fue uno de los pioneros del llamado "dominican york" en el basket capitalino.

Debutó con Naco el 20 de junio de 1976 frente a San Carlos y tuvo una actuación determinante en la victoria 79-72, que marcó el inicio de una carrera de 12 temporadas en el torneo superior distrital, diez con Naco y dos con Mauricio Báez.

Con la selección nacional vivió momentos históricos. En 1976 anotó 18 puntos en la primera victoria de República Dominicana sobre Estados Unidos (90-88) en un torneo internacional, durante el Campeonato Panamericano Juvenil celebrado en Brasil.

Dos años más tarde participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín 1978, donde el equipo obtuvo medalla de bronce, y en el Campeonato Mundial de Manila, Filipinas, ese mismo año.

En el Mundial de 1978 dejó actuaciones notables: 11 puntos ante Australia, 10 frente a Checoslovaquia, 16 contra Corea del Sur y 24 frente a China, para promediar 11 tantos en siete encuentros.

También representó al país en los Juegos Panamericanos de 1979 en San Juan, el Centrobasket de 1981, los Centroamericanos de 1982 en La Habana, los Panamericanos de 1983 en Caracas y el Premundial de 1984 en Brasil.

Armador de talento natural, Royal se distinguió por su capacidad para penetrar y por un certero tiro de media y larga distancia. Era conocido por detenerse en pleno contraataque y encestar desde fuera con notable efectividad, un recurso poco común entre jugadores nativos de su época.

Hijo de una familia que emigró a Estados Unidos cuando él tenía siete años, cursó estudios en la escuela secundaria Tilden, en Brooklyn, y luego en la Universidad de Albany State, donde jugó con los Great Danes entre 1975 y 1980.

Se graduó en sociología, pero nunca dejó de vestir el uniforme tricolor cuando sus compromisos académicos se lo permitían.

En el ámbito universitario acumuló 362 asistencias en 89 partidos, con promedio de 4.1 por encuentro, cifra que lo coloca séptimo de por vida en esa categoría en su institución.

En la temporada 1976-77 registró un 89.9 por ciento en tiros libres (71 de 79), aún la marca más alta en una campaña para ese centro de estudios. En 1979-80 repartió 133 asistencias en 27 juegos, para promedio de 4.93.

En el torneo superior distrital dejó 382 asistencias, promedio de 12.6 puntos en 165 partidos, 45 por ciento en lances de campo y 83 por ciento desde la línea de tiros libres.

En 1986, en su penúltima temporada, contribuyó a que Mauricio Báez conquistara su tercer título consecutivo, siendo esa la primera vez que formó parte de un equipo campeón.

Con su exaltación, el Pabellón de la Fama rinde tributo a una generación que sentó bases fundamentales para el desarrollo del baloncesto dominicano y devuelve al primer plano la figura de un armador que combinó talento, disciplina y compromiso con la selección nacional.