Juan Nova Jr y Emfravision Media lanzan "El Informe Deportivo" por Univision Boston

El periodista deportivo Juan Nova Jr., de la mano de la productora Emfravision Media, anunció el lanzamiento de su nuevo espacio televisivo, "El Informe Deportivo", a través de la señal de Univision Boston.

El programa debutará el próximo 14 de marzo, marcando su inicio con una cobertura especial del Clásico Mundial de Béisbol.

El proyecto es una idea original de Francis Concepción, quien se desempeña como productor ejecutivo. Concepción cuenta con una sólida trayectoria de más de dos décadas en la industria televisiva de los Estados Unidos, incluyendo su rol previo como director de producción en Univision, lo que garantiza un estándar de calidad de primer nivel para esta nueva propuesta.

Nova Jr., con más de dos décadas de actividad ininterrumpida en los medios tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos, informó que "El Informe Deportivo" nace con la misión de ser el referente informativo para el público hispano.

Ofrecerá análisis profundo, debates y opiniones sobre las ligas mayores y el deporte local.

También trae entrevistas exclusivas, encuentros cercanos con figuras clave del mundo deportivo, identidad local con un enfoque especial en la comunidad latina de Massachusetts y sus protagonistas.

La cita con la audiencia será todos los sábados de 12:30 p.m. a 1:00 p.m. por Univision Boston. Además de la señal abierta, el espacio mantendrá una presencia activa en plataformas digitales como la cajita TV para interactuar con la fanaticada en tiempo real.