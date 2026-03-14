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visitas guiadas DGJP
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DGJP recibe a miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de SPM y de Ucropol

La capacitación incluyó un taller sobre el sistema de reparto estatal, impartido por expertos de la DGJP

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    DGJP recibe a miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de SPM y de Ucropol
    La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), recibió a miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de San Pedro de Macorís y de la Unión de Cronistas Policiales (UCROPOL). (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) informó este sábado que recibió a miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de San Pedro de Macorís y de la Unión de Cronistas Policiales (UCROPOL).

    De acuerdo informaciones de la DGJP, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento y las áreas operativas de la institución.

    • A través de una nota de prensa la direccióm indicó que, durante la actividad, el director general de la DGJP, licenciado Juan Rosa, ofreció palabras de bienvenida a los presentes, invitándolos a aprovechar la experiencia para conocer a profundidad el Sistema de Reparto Estatal y convertirse en portavoces de esta información ante la sociedad.

    De su lado, el subdirector general de la DGJP, Félix Joel Almonte, instó a los presentes a ampliar sus conocimientos sobre el quehacer institucional, subrayando que el marco estratégico de la entidad no solo se limita al procesamiento de expedientes, sino también a garantizar la dignidad y la protección social de jubilados y pensionados.

    Acciones y mensajes de los directivos de la DGJP durante la actividad

    Conforme la nota, la presidenta de la Asociación de Cronistas Deportivos de San Pedro de Macorís, Nancy Santana, agradeció la invitación realizada por la institución.

    En representación de la Unión de Cronistas Policiales, su presidente Ireno Báez Hilario valoró la iniciativa de la DGJP de tomar en cuenta a distintos sectores de la sociedad, como es el caso de los comunicadores, destacando que esta experiencia servirá de motivación para que UCROPOL participe en futuras visitas.

    Reacciones y agradecimientos de los visitantes tras el recorrido

    Al finalizar el recorrido, los participantes recibieron un taller sobre el Sistema de Reparto Estatal. En la actividad estuvo presente el director de Gestión del Sistema de Reparto y Nóminas de Pensionados, ingeniero Santiago Guillermo.

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