En el libro de 215 páginas, Nina Gómez sigue fiel a su estilo frontal y contestatario con el que describe lo que entiende son las amenazas a la ética y al buen qué hacer del periodismo.

"En la publicación yo defino al ´periodista conservador,´que es el que escribe distorsionando la verdad y a veces lo hace con miedo. En cambio está lo que yo llamo el ´periodista lineal´, que es el que escribe la verdad, sin violentar los principios ni las normativas, ni los códigos éticos", dijo Nina Gómez.

El acto de puesta en circulación se realizó en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, ubicada en la Plaza de la Cultura.

La actividad congregó a varias figuras del periodismo, figuras de los medios de comunicación y del mundo del deporte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/whatsapp-image-2026-03-17-at-203138-e2179af7.jpeg Carlos Nina Gómez recibe un reconomiento. Le acompañan los periodistas Manuel Ruiz (derecha) y Jose Alduey Sierra. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Reconocimiento

En representación de los periodistas residentes en la diáspora de los Estados Unidos, Nina Gómez recibió un reconocimiento de parte del Distrito 10 de Albany (capital del estado de Nueva York) debido a los grandes aportes Nina Gómez ha realizado con sus trabajos en la denominada "Capital del Mundo".

La maestría de ceremonia estuvo a cargo de la leyenda de la locución dominicana, Don Osvaldo Cepeda y Cepeda, que señaló en todo momento la gran trayectoria de Nina Gómez a través de décadas en el ejercicio del periodismo.

Nina Gómez tiene una larga estancia -que inició en julio de 1979- en el ejercicio del periodismo y suma su trabajo como corresponsal en varios medios extranjeros como la agencia estadounidense de noticias United Press International (UPI), así como los periódicos El Nuevo Día, Primera Hora y El Mundo editados en Puerto Rico.

Igualmente ha ejercido en los principales periódicos del país como El Nacional, Ultima Hora, Listín Diario y La Noticia, así como en los noticiarios El Mundo al Día (de RTVD), Radio Mil Informando y Noticiario Popular.