Con su acto inaugural, ayer, los Juegos Deportivo de la Mujer retornaron 10 años después desde su última versión.

Detenidos sin razones precisadas, el presidente de la República, Luis Abinader, abrió la quinta edición de esta competición que será, por primera vez, con nivel internacional y clasificatorios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Costa Rica, Cuba y Puerto Rico competirán en el certamen femenino, que está dedicado a Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro, y tiene por presidenta del comité organizador a la medallista de oro olímpica, Marileidy Paulino, ambas presentes en la ceremonia inaugural.

Los Juegos de la Mujer se disputarán hasta el 22 de este mes y la ceremonia de apertura sirvió también para inaugurar las instalaciones del Parque Deportivo Ciudad Juan Bosch "con una inversión aproximada de RD$ 517 millones" informó el director ejecutivo del Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (Fideicomiso VBC-RD), Camel Curi Lora.

El certamen se disputará en 13 disciplinas y las pruebas de atletismo servirán para Santo Domingo 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/juegos-de-la-mujer-coli-9caea553.jpeg (FUENTE EXTERNA)

El presidente refirió que no solo será este capítulo en el área femenina, también se harán torneos de clubes barriales a nivel de todo el país y valoró la reanudación de los Juegos Universitarios.

La idea es "mejorar el deporte, su práctica y lo que es la vida saludable para nuestros jóvenes, en este caso nuestras jóvenes".

Serán 680 atletas las que competirán en este certamen.

En el complejo deportivo de la Ciudad Juan Bosch se harán deportes de combate, el baloncesto 5x5 y el 3x3. El atletismo será en Bayaguana.

Otros deportes son; voleibol de cancha y de arena; patinaje, softbol, judo, karate, taekwondo, duatlón, lucha y pesas. "Participemos con entusiasmo, con pasión, emoción, con prudencia, pero sobre todo con un sentido de compañerismo porque el deporte lo que debe es ayudar a unirnos".

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz pidió que los Juegos se mantengan de manera consistente, de forma que se celebren cada año.

Paulino dio un mensaje claro a las participantes: "Quiero que sepan que ustedes son valientes, que pueden hacer grandes cosas, pueden llegar lejos y disfruten estos Juegos".

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes; la senadora de Hermanas Mirabal María Mercedes Ortiz; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Paliza; entre otros, asistieron al acto. los presidentes de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía y del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista asistieron al acto.

Detalles del complejo La ciudad deportiva incluye, en su primera etapa, áreas para la práctica de baloncesto, voleibol, béisbol, softbol, gimnasia, taekwondo, fútbol de salón, balonmano, karate y boxeo, entre otros, dijo Curi. La etapa inaugurada ayer conlleva una inversión "aproximada de RD$517 millones, con recursos generados por el Fideicomiso VBC" que abarca cinco grandes estructuras. Se refiere al polideportivo techado (RD$193,498,723.86), el play de softbol y pequeñas ligas (RD$ 122,999,294.70); la cancha de fútbol sala y la de balonmano (inversión conjunta de RD$ 199,779,869.39) y una pista de un kilómetro para calentamiento y obras de equipamiento complementario (RD$ 199,779,869.39).