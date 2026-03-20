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Grace From Above
Grace From Above

Caballo Grace From Above reaparecerá este sábado en el Quinto Centenario

El Caballo del Año vuelve al Hipódromo con racha de nueve victorias consecutivas

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    Caballo Grace From Above reaparecerá este sábado en el Quinto Centenario
    Grace From Above en acción durante una carrera del V Centenario. (FUENTE EXTERNA)

    El Caballo del Año 2025, Grace from Above, reaparecerá este sábado en el Hipódromo Quinto Centenario, en la quinta carrera del cartel #23 del año, a la distancia de 1,700 metros.

    El alazano del Establo Limpia Base llegará a la competencia, su primera después de su merecido premio como Caballo del Año 2025,  con una cadena de 9 victorias seguidas, la cual incluye triunfos en la disputa de 4 clásicos y una copa.

    Su más reciente victoria fue en la disputa de la Copa Ramón Tallaj, el 24 de enero enero de este año.

    Su presentación de este sábado le servirá de preparación para el Clásico Aniversario, el cual se celebrará el venidero 25 de abril.

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    Infografía
    Grace From Above en acción. (FUENTE EXTERNA)

    Quevedo en la montura

    Trusman Quevedo, el jinete que lo ha conducido a sus más recientes y fulgurantes victorias, será el responsable de conducir A Grace From Above (3), el ejemplar importado que hoy se enseñorea como el campeón de la pista en el Hipódromo Quinto Centenario.

    Quevedo seguirá las instrucciones del entrenador y propietario del popular equino, Moisés Alou

    Gran Favorito

    Grace From Above (3) es el gran favorito del Consenso Hípico en la jornada hípica que comenzará a las 3:30 p.m. en el llamado Majestuoso de Las Américas.

    Su principal adversario se espera que sea Sharp Shot (4), del Establo Doña Bella.

    Otros rivales a vencer

    En la primera carrera (1,200 metros), el preferido de la mayoría de los expertos es Danzing Hard (2), de la cuadra Decoo Stable. Su rival de más cuidado: Caminante (6).

    En la segunda carrera (1,200 metros), la balanza del favoritismo se inclina hacia Higher Orbit (6), de la cuadra Patricia Stable. Principal oponente: Essential Pride (4).

    En la tercera carrera (1,400 metros), la mayoría de los entendidos consultados favorece a Lady Tsunade (1), del Establo Los Salesianos. Contrincante de consideración: Never Enough (4).

    En la cuarta carrera (1,200 metros), el ejemplar señalado como principal aspirante al triunfo es La Gioconda (5), del Establo Las 3 C. Rivales de cuidado: Lenín B. (4) y Prepotente (1).

    En la sexta carrera (1,300 metros), el favorito es Hickstead (3), de la cuadra Vivencias Stable. Principal rival: El Sultán B. (5).

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