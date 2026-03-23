Saint Michael´s School campeón de la 3ra. Copa Intercolegial de Boliche Inefi

Los ganadores del Torneo de Boliche Inefi son premiados por Francis Soto, Alberto Rodríguez y Rolando Raffy Sebelén ( FUENTE EXTERNA )

El Saint Michael´s School se coronó campeón de la 4ta. Copa Intercolegial de Boliche Inefi, al vencer en la final al Saint Patrick's School en la final.

El equipo Pueblo de la promoción del Saint Michael´s School, estuvo integrado por, Nicolás Oller, Santiago Fiero, David García y Sebastián Estrada, mientras que el conjunto sub campeón, "Rhinos Team", del Saint Patrick, conto con los jugadores Diego Campusano, Adrián Olivares, Juan Caraballo y Luis Romero.

El equipo Paga, del colegio Saint Michael´s, finalizó en el tercer lugar al vencer al colegio Lux Mundi, con la cuarteta compuesta por Andrés Díaz, Lucas Costa, Juan Maluf y Lucas Mañon.

El Sr. Alberto Rodríguez director del Inefi, Raffy Sebelén del Sebelén Bolwing Center y Francis Soto presidente de Febodom, estuvieron entregando los trofeos y premios a las promociones ganadoras que se llevaron RD$100,000 el primer lugar, para el segundo un premio RD$50,000 y RD$20,000 para el tercero.

Gil entre los profesores

Jorge Gil del Colegio Evangélico Alberto Abreu, se llevó los máximos honores entre los profesores que tuvieron su tradicional competencia, el segundo puesto fue para Bonifacio Solís del San Mauricio y la tercera posición fue para Francisco Rausell del Colegio New Horizons.

La Copa Intercolegial de Boliche Inefi, reunió a más de 400 estudiantes, de más de 40 centros educativos del área metropolitana, se realizó en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, organizada por la Federación de Boliche Dominicana, con el apoyo del Instituto Nacional de Educación Física.