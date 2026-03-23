Festival Deportivo Hato Mayor Vicentillo celebrará su 30 aniversario con amplia agenda

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, mientras pronuncia la exhortación deportiva en la rueda de prensa donde se dieron a conocer los homenajeados en las diferentes disciplinas del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo este lunes 23 de marzo de 2026 en el salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival Deportivo Hato Mayor Vicentillo Semana Santa 2026, que celebra su 30 aniversario, anunció la dedicatoria y los homenajeados en sus distintas disciplinas, en un acto que proyecta una de las ediciones más relevantes del calendario deportivo nacional para ese período.

El evento contempla una premiación superior a los cinco millones de pesos para equipos y atletas ganadores, dentro de un montaje general que supera los ocho millones, reafirmando su compromiso con el desarrollo deportivo y comunitario.

El anuncio fue realizado por el licenciado Rubén Darío Cruz Ubiera (Rubén Toyota), presidente del Comité Organizador, durante un encuentro con la prensa celebrado en el salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes de la República Dominicana.

En la actividad estuvo acompañado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; Pedro Richardson, de la Federación Dominicana de Distritos Municipales; Alison Díaz, de la Federación Dominicana de Softbol; José Manuel Ortega, director del Distrito Municipal San Francisco Vicentillo; y Laritza Díaz, inmortal del Deporte Dominicano.

"Hay que reconocer que usted es un baluarte", dijo el ministro y lo estimuló a que continúe con el certamen que ya alcanza las tres décadas. "Después de 30 años sale más caro que seguir para adelante".

Rubén Darío destacó el valioso aporte del funcionario para retomar el Festival. "Me sentía decaído, que tenía que tirar la toalla", dijo. "Pero usted salvó el Festival".

El ideólogo de estos juegos recordó al fenecido profesor Bienvenido Peguero quien dio nombre a como se conoce el certamen hoy en día. "Bienvenido Peguero fue el de la idea de que pasara a llamarse Festival Deportivo".

Recordó que el evento nació como un torneo playero de baloncesto y voleibol "y (luego) pasó a ser casi unos mini Juegos Nacionales".

El acto

La invocación religiosa estuvo a cargo de Laritza Díaz, mientras que José Ortega ofreció las palabras de bienvenida. El ministro de Deportes tuvo a su cargo la exhortación deportiva y el discurso central fue pronunciado por el presidente del comité organizador.

Durante su intervención, Kelvin Cruz reiteró el respaldo institucional al evento, destacando su trayectoria y consistencia organizativa.

"Reitero aquí que mientras yo sea el Ministro de Deportes, esta actividad permanecerá con el apoyo del ministerio y seguiremos tocando puertas para lograr los recursos necesarios para su montaje", expresó el funcionario.

De su lado, Rubén Toyota agradeció el respaldo oficial y lo calificó como un estímulo para mantener vivo el evento.

"Aunque sea con una sola disciplina, este festival seguirá adelante para que Hato Mayor continúe siendo un referente deportivo en Semana Santa", afirmó.

En cuanto a las dedicatorias, el voleibol de playa estará dedicado al ministro de Turismo, David Collado, en reconocimiento a su gestión en la proyección internacional de la República Dominicana como destino turístico.

Además, se realizará un reconocimiento especial a Laritza Díaz por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Dominicano, junto a tres distinciones sorpresa a atletas del voleibol.

En softbol, la dedicatoria recaerá sobre Ecolástico Ozorio Aponte, y se rendirá un homenaje póstumo a Yinet Morla Fulgencio por sus aportes al deporte.

La Feria para Personas con Discapacidad reconocerá a la profesora Catalina Santana, fundadora de la Escuela de Sordos Vida y Esperanza en Cristo. En billar será homenajeado Ernesto Julio Chalas, mientras que en el juego de damas recibirá distinción Pedro Eliardo Puello González.

Calendario de actividades

Las competencias iniciarán el viernes 27 de marzo con el torneo provincial de softbol, en el estadio La Toronja, a partir de las 6:00 de la tarde, con la participación de nueve equipos.

El sábado 28 se desarrollará la Feria para Personas con Discapacidad en el polideportivo Héctor Monegro, mientras que el domingo 29 se celebrará el softbol regional con representación de seis provincias del Este.

Las actividades continuarán el jueves 2 de abril con el congresillo técnico y la cena de bienvenida para los atletas de voleibol.

El viernes 3 comenzarán los partidos de voleibol de playa desde las 9:00 de la mañana en las canchas del Rancho Doña Callita, y la ceremonia inaugural está prevista para las 3:30 de la tarde.

El sábado 4 se disputarán los torneos de ajedrez, damas y billar provincial. El domingo 5 se celebrarán las finales de voleibol, el cierre del billar y la premiación general.

Con una agenda que combina competencia, inclusión y reconocimiento, el Festival Deportivo Hato Mayor Vicentillo 2026 reafirma su posicionamiento como uno de los principales escenarios deportivos y sociales del país durante la Semana Santa.