Seattle le da US$168.6 millones a Smith-Njigba, el receptor mejor pagado en la historia de la NFL

Jaxon Smith-Njigba en acción con los Seahawks de la NFL. ( FUENTE EXTERNA )

Según Adam Schefter de ESPN, los Seattle Seahawks habrían llegado a un acuerdo para extender el contrato del receptor Jaxon Smith-Njigba por cuatro años y 168.6 millones de dólares. Con este nuevo contrato, Smith-Njigba se convertirá en el receptor mejor pagado en la historia de la NFL, con un promedio de 42.15 millones de dólares anuales.

Los Seahawks extendieron el contrato de Smith-Njigba tras ejercer la opción de quinto año el viernes. El equipo también ejerció la opción de quinto año para el defensive back Devon Witherspoon. El receptor de 24 años ahora estará bajo contrato hasta la temporada 2031.

Smith-Njigba viene de una temporada excepcional con los Seahawks. El año pasado, terminó con 119 recepciones para un total de 1,793 yardas de recepción (líder de la liga) y 10 touchdowns, todos récords personales y rompiendo varios récords de la franquicia de los Seahawks.

Si bien la producción de Smith-Njigba se concentró en la primera mitad de la temporada, dio un paso al frente cuando los Seahawks más lo necesitaban.

A pesar de que los Seahawks dependieron más de Kenneth Walker y del juego terrestre durante su camino al Super Bowl, Smith-Njigba logró 10 recepciones para 153 yardas y un touchdown en la victoria de los Seahawks por 31-27 sobre Los Angeles Rams en el Campeonato de la NFC. Esto le valió el premio al Jugador Ofensivo del Año y la distinción de All-Pro del primer equipo por primera vez en su carrera.

Los Seahawks premian a Smith-Njigba, quien viene de su tercera temporada en la NFL después de que el equipo lo seleccionara en la primera ronda del draft de 2023 procedente de Ohio State.

Cotizado en el mercado

Tras finalizar su temporada de novato con 63 recepciones para 628 yardas y cuatro touchdowns, Smith-Njigba ha acumulado dos temporadas consecutivas con más de 1000 yardas a pesar de haber jugado bajo las órdenes de tres coordinadores ofensivos diferentes. La próxima temporada jugará bajo las órdenes de un nuevo coordinador ofensivo, después de que Klint Kubiak se convirtiera en el entrenador principal de los Las Vegas Raiders.

Tras la marcha de Kubiak y la llegada de Walker a los Kansas City Chiefs, se espera que Smith-Njigba y el quarterback Sam Darnold sean los principales líderes ofensivos de los Seahawks. El equipo también renovó el contrato del tackle ofensivo Charles Cross, seleccionado en la primera ronda del draft de 2022, por cuatro años y 104,4 millones de dólares en enero.

Con la extensión del contrato de Smith-Njigba, es probable que los Seahawks centren sus esfuerzos en renovar el contrato de Witherspoon. El cornerback de 25 años ha sido una pieza clave en la defensa de los Seahawks bajo la dirección del entrenador Mike MacDonald.